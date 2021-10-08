Привиться обязаны все работники публичного сектора
Во всем публичном секторе будет введена обязанность привиться от Covid-19, заявил после заседания совета по кризисному управлению премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Во всем публичном секторе будет введена обязанность привиться от Covid-19, заявил после заседания совета по кризисному управлению премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Министерства разработают рекомендации, как работодателям действовать в отношении вакцинации сотрудников. Если до сих пор обязательная вакцинация была установлена для медиков, педагогов и работников центров социального ухода, то теперь предусмотрена обязательная вакцинация всех работников публичного сектора - и государственного, и муниципального.
Также будут расширены требования вакцинации в частном секторе. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что частным работодателям решением Кабинета министров будет поручено оценить необходимость обязательной вакцинации определенных сотрудников, особенно тех, работа которых критически важна для продолжения деятельности предприятия или чьи должностные обязанности подразумевают прямые контакты с клиентами.