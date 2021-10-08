Привиться обязаны все работники публичного сектора

Министерства разработают рекомендации, как работодателям действовать в отношении вакцинации сотрудников. Если до сих пор обязательная вакцинация была установлена для медиков, педагогов и работников центров социального ухода, то теперь предусмотрена обязательная вакцинация всех работников публичного сектора - и государственного, и муниципального.