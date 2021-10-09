Риск увольнения, обеспокоенность? Что заставило непривитых выстроиться в очереди за вакциной?

Уже сообщалось, что вчера, 8 октября, и сегодня, в нескольких пунктах вакцинации наблюдаются очереди, сообщили LETA в отделе вакцинации Национальной службы здравоохранения.

LETA отметило, что очереди выстраиваются в пунктах вакцинации в торговых центрах Риги, то же самое наблюдалось и за пределами столицы. Например, в соцсетях сообщалось, что очереди формируются в пунктах вакцинации в Цесисе, Кулдиге, Валмиере, Резекне и других местах.

Например, в ТЦ Alfa в очереди за вакциной стояли более 100 человек, и их число постоянно увеличивалось.

Латвийцы, опрошенные LETA в пунктах вакцинации в супермаркетах Риги, признали, что вакцинация была вызвана решением правительства ввести более строгие ограничения, хотя они добавили, что и так планировали пройти вакцинацию, но немного позже.

Однако были и те, кто признал, что решился на прививку из-за недавних вызывающих опасения новых показателей заболеваемости Covid-19 и смертей.

Некоторые, которых, впрочем, было не так много, не скрывали, что идут на этот шаг вынужденно, поскольку не хотят терять работу или хотят выехать за пределы Латвии, чтобы навестить родственников за границей.

Статистика входящих звонков на телефон для вакцинации 8989 показывает, что более 50% звонков касаются первой прививки. Организаторы вакцинации призывают людей проявлять понимание и терпение.

В отделе вакцинации напоминают, что привиться можно и у своего семейного врача. На сайте manavakcina.lv и по телефону 8989 можно записаться на вакцинацию в медицинских учреждениях, центрах вакцинации и пунктах вакцинации, если у человека есть возможность авторизироваться на портале latvija.lv, выбрав удобное место, дату и времени вакцинации.

В настоящее время доступно почти 30 000 записей.

В течение следующей недели по всей Латвии откроются десять дополнительных центров вакцинации, пункты вакцинации в торговых центрах будут приспособлены к новым эпидемиологическим требованиям, а при необходимости будут организованы расположены мобильные пункты вакцинации.

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1669 новых случаев Covid-19, поступила информация о семи смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Из-за большого количества новых случаев двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости продолжает быстро расти - в течение дня он увеличился с 784,1 до 829,2 случая на 100 000 населения, что на сегодняшний день является самым высоким показателем, зарегистрированным в Латвии.