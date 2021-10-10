В Латвии ищут актеров для фильма про "ментов и бандитов" из 90-х

Он рассказал, что автором, режиссером и сценаристом фильма является Оскар Рупенгейт, который также был режиссером и сценаристом "Фонда преступного мастерства" (Kriminālās ekselences fonds). По словам Тимонина, после успеха "Фонда преступного мастерства" люди интересовались и спрашивали о второй части фильма.

"По мнению режиссера, вторая часть будет не чем иным, как использованием успеха первой части, поэтому можно сказать, что "Темно-синее Евангелие" - это обсуждение темы, интересующей режиссера и сценаристов", - сказал Тимонин.

Он отметил, что действие фильма "Темно-синее Евангелие" происходит в Риге в 1990-х годах и вскоре после восстановления независимости Латвии. Представитель команды "Фонда преступного мастерства" подчеркнул, что сюжет картины вымышленный, но основан на реальных событиях.

Тимонин указал, что история - о "ментах и бандитах" во время беспорядков, а главный герой - молодой следователь, который постепенно начинает использовать сомнительные методы работы и даже не замечает, что на его совести начинают появляться пятна.

Отвечая на вопрос о бюджете фильма, член команды "Темно-синего Евангелия" сказал, что картина будет сниматься на частные средства, но если есть кто-то, кто хочет помочь фильму финансово, можно смело связаться с командой.