Коек в больницах все меньше. А можно ли вообще ковидного больного лечить дома?

90% пациентов с Covid-19 уже остаются дома под наблюдением врачей общей практики. Программа LTV De Facto заключает, что не только правительство, но и Минздрав, в частности, готовятся к худшему сценарию только в последнюю минуту.

Прогнозы Центра профилактики и контроля заболеваний предполагают, что к концу октября в больницах могут быть заняты 1900 коек. Это больше, чем вместимость больниц, по оценке Минздрава. Санита Янка, руководитель Департамента качества медицинской помощи министерства, подтвердила в разговоре с De Facto в день объявления режима чрезвычайной ситуации в медицине, что вместимость больниц для оказания помощи пациентам с Covid-19 составляет 1500 коек и еще 200-250 мест в реанимации.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс не имел четкого ответа на вопрос, что произойдет в конце месяца, если количество пациентов с Covid-19 будет соответствовать прогнозам, а не возможностям. Он отметил, что в больницах в общей сложности 8800 коек, которые также предназначены для всех остальных пациентов. Выделенные до сих пор деньги помогли подготовиться к более качественному медуходу, но незначительно.

"Самое сложное - это персонал.

Можно купить дыхательный аппарат, переносное оборудование, кровати, но персонал - это люди",

- сказал Павлютс.

Есть ли альтернатива больнице?

Есть ли альтернатива больнице - в настоящее время один из вопросов, на который можно ответить скорее отрицательно. Чтобы быстрее разгрузить стационары, государство начало оплачивать кислородную терапию на дому. Это означает, что пациента выписывают из больницы раньше, кислород же необходимо применять дома в соответствии с указаниями врача. Однако пока используются только 14 из 600 доступных устройств для этой процедуры на дому. Кроме того, это не поможет предотвратить попадание пациентов в больницу.

Врачи рекомендуют применять кислородную терапию только на этапе реабилитации - после стационара, а не в острой фазе заболевания, так как это может создать ложную иллюзию безопасности. Зайга Кравале, пневмолог, главный врач больницы им. П. Страдиня, отмечает, что она категорически против кислородной терапии вместо того, чтобы при пониженном содержании кислорода в крови обратиться за немедленной стационарной помощью. "Пациент, который просто арендовал кислородный концентратор из-за опасения, что у него может быть тяжелое течение болезни, может получить дополнительный кислород, но он не получит лекарство, которое получил бы в стационаре", - объясняет врач.

Кроме того, в больницах подчеркивают, что лечение на дому не заменяет стационарный уход. Уже сейчас в больницы доставляют пациентов, которые в домашних условиях принимали разжижающие кровь препараты и лекарства, которые при неправильном использовании скорее вызовут проблемы.

Семейные врачи согласны с коллегами. "Мы не можем обеспечить круглосуточный уход, такое возможно только в стационаре", - объясняет семейный врач Гундега Скрузе-Янава.

Тем не менее с увеличением загруженности больниц акцент на медицинском уходе на дому возрастает. Это увеличивает и без того серьезную нагрузку семейных врачей из-за различных бюрократических проволочек, связанных с карантином пациентов. Лига Козловска, руководитель Латвийской ассоциации сельских врачей, которая сама имеет врачебную практику в Балви, рассказывает: "Как семейный врач я хожу на домашние визиты к серьезным больным с Covid-19 в костюме космонавта, потому что Служба неотложной медицинской помощи отказалась приехать к ним. Тогда мы стараемся изо всех сил сделать это в рамках возможностей".

Министерство здравоохранения начало действовать только на прошлой неделе, опрашивая частные медицинские учреждения об их ресурсах и о том, готовы ли они предоставить пациентам транспорт и койки, например, в их дневных стационарах.

Представители отрасли пришли к выводу, что существующая ситуация является одной из причин, почему кризис в сфере здравоохранения становится все более выраженным, особенно сейчас, когда наблюдается очередной рост заболеваемости Covid-19: