Когда аборт - преступление, и какие права есть у нерожденного ребенка. Разговор с юристом

Когда аборт - это преступление?
Нелегальное прерывание беременности - это процедура, причины, условия и сроки проведения которой не соответствуют правилам, установленным в законе. Аборт является незаконным, если его провело лицо, у которого нет права этого делать. Аборт незаконен, если проведен вне стационара медицинского учреждения.
Аборт - преступление, если сделан против желания беременной женщины. Если в результате прерывания беременности наступила смерть пациентки или другие тяжкие последствия, это - уголовное дело.
(Примечание. Ответственность за аборт предусмотрена 135-й статьей Уголовного кодекса Латвии - Aborta neatļauta izdarīšana.)
Гинеколог не имеет права проводить процедуру раньше чем через 72 часа после получения направления, так как это время дается беременной женщине на обдумывание решения.
Также уголовная ответственность предусмотрена за моральное (психологическое) воздействие и применение физического воздействия на женщину, когда третье лицо принуждает ее сделать аборт. Как правило, такие действия совершаются со стороны мужа, партнера или сожителя. Хотя ситуации могут быть разные, и это могут быть даже родители.
(Примечание. Ответственность за принуждение сделать аборт предусмотрена 136-й статьей Уголовного кодекса Латвии - Piespiešana izdarīt abortu.)
Что бы вы, как юрист, посоветовали девушкам и женщинам, которые решают - делать или не делать аборт?
Дискуссии и изменения правил абортов говорят о том, что зачастую женщины принимают решение сделать аборт из-за давления со стороны партнера, отца ребенка или родственников, бытовых проблем, которые могут быть несущественными, но казаться женщине серьезными и непреодолимыми.
(Примечание. Согласно анализу политики Института Гуттмахера, мужчины осуществляют "репродуктивный контроль" над женщинами. В 70% случаев это словесные угрозы, физическая агрессия или саботаж противозачаточных средств, чтобы принудить женщину забеременеть, сделать аборт или, что удивительно, и то, и другое.)
Очень важно, принимая решение, обратиться за консультацией к специалисту, в том числе - получить юридическую консультацию. Зачастую женщин пугает, что они будут воспитывать ребенка одни, и нередко отец ребенка принуждает женщину сделать аборт. В такой ситуации важно знать, как женщине защитить себя и своего ребенка.
Также важно, чтобы женщины понимали: никто не имеет права принуждать их делать или не делать аборт. Этот выбор принадлежит только им, и никто не может влиять на их решение.
Предыдущие статьи по теме: