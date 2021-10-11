Когда аборт - преступление, и какие права есть у нерожденного ребенка. Разговор с юристом

(Примечание. Согласно исследованию, проведенному в 34 странах ЕС и США, женщины и мужчины сходятся в том, что аборт должен быть легальным. В Германии так считают 76% женщин и 77% мужчин. То же самое наблюдается и в странах с более низкой общей поддержкой легальных абортов, например, в Греции. Там 45% мужчин и женщин считают, что аборт должен быть легальным. Закономерность сохраняется в США, где 60% женщин и 57% мужчин выступают за легальный аборт.)

Какие права есть у неродившегося ребенка?

Есть нормативные акты, второстепенно защищающие неродившегося ребенка на законодательном уровне. У неродившегося ребенка есть право на жизнь в благоприятной среде, право на здоровье и благоприятные условия для развития, подразумевающие создание максимально комфортных и благоприятных условий для беременной женщины.

Например, курить в присутствии детей и беременных женщин запрещено на законодательном уровне. Все преступные деяния против беременной женщины караются более сурово. Косвенно, но так закон защищает еще не родившегося ребенка.

У любого ребенка на международном уровне есть право на семью, на полную семью - как на маму, так и на отца. В случае неродившегося ребенка право на отца обеспечивается законом. Если предполагаемый отец скончался, суд может установить отцовство, несмотря на его смерть. Также в латвийском гражданском законе предусмотрено право еще не рожденного ребенка на наследство.

(Примечание. Если ребенок рожден в результате искусственного оплодотворения, латвийское право запрещает любое требование об установлении отцовства донора.)

Какой аборт - легальный?

Легальный аборт - это аборт, порядок проведения которого закреплен в нормативных актах Латвии. В Латвии искусственное прерывание беременности можно законно совершить до 12-й недели.

Направление на аборт выдает гинеколог или семейный врач. Их обязанность перед выдачей направления - информировать женщин о сути прерывания беременности и возможных медицинских осложнениях. Также врачи обязаны рассказать о возможности сохранить жизнь ребенку и проинформировать о возможности получить консультацию - психолога или других специалистов. Но решение женщина принимает сама.

Есть другие ситуации, когда аборт является законным. Например, прерывание беременности по медицинским показаниям возможно до 24-й недели беременности.

Также до 12-й недели законно прерывание беременности, наступившей вследствие изнасилования. В двух этих случаях аборт проводится только с одобрения медицинского консилиума и письменного согласия женщины (в случае недееспособности женщины - письменного согласия опекуна).

(Примечание. Согласно постановлению Кабинета министров, аборт по медицинским показаниям оплачивается государством, а легальный аборт является платной услугой.)

Законен ли аборт для несовершеннолетних?