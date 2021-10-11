Пн, 11.10.2021
Ты как будто газопровод строишь Иван Ургант о танце Ольги Бузовой
Иван Ургант о танце Ольги Бузовой

Когда аборт - преступление, и какие права есть у нерожденного ребенка. Разговор с юристом

ФОТО: AFP/SCANPIX

Юрист Катрина Далишевская говорит, что запрет на аборты однозначно нарушает права женщины и никто не может навязывать ей обязанность становиться матерью против ее воли. При этом латвийское законодательство хоть и косвенно, но защищает и права неродившегося ребенка, которые предполагают создание максимально комфортных и благоприятных условий для беременной женщины. Об этом, а также о том, когда аборт - это преступление и как можно наказать того, кто принуждает женщину к аборту, читайте в интервью, которым "Чайка" продолжает разговор на тему абортов в Латвии.

С точки зрения права аборт приемлем?

ФОТО: Ирина Маскаленко

С точки зрения права аборт приемлем, так как Латвийская Республика - демократическая страна, член Европейского союза. Одна из основных составляющих демократической страны и демократического общества - защита прав человека.

Права человека защищены как международными, так и национальными нормативными актами - Европейской конвенцией "О защите прав человека и основных свобод", и Сатверсме в Латвии. Они гарантируют право человека на неприкосновенность частной (личной) жизни, право на семью, право на жизнь и право на медицинский уход.

Какие права женщины ущемляет запрет абортов?

Запрет абортов однозначно нарушает право женщины на неприкосновенность частной жизни, потому что репродуктивное и сексуальное здоровье неразрывно связано с ней.

Данный запрет нарушает и право на здоровье. Право на здоровье охватывает право на получение доступа к достаточной, своевременной и качественной информации, услугам, товарам и удобствам в области репродуктивного здоровья без дискриминации и принуждения.

Никто не может навязывать женщине обязанность становиться матерью против ее воли. Это противоречит основным принципам и правам человека, и если это основное право на неприкосновенность личной жизни человека нарушено, то ни о какой демократии не может идти и речи.

(Примечание. Согласно исследованию, проведенному в 34 странах ЕС и США, женщины и мужчины сходятся в том, что аборт должен быть легальным. В Германии так считают 76% женщин и 77% мужчин. То же самое наблюдается и в странах с более низкой общей поддержкой легальных абортов, например, в Греции. Там 45% мужчин и женщин считают, что аборт должен быть легальным. Закономерность сохраняется в США, где 60% женщин и 57% мужчин выступают за легальный аборт.)

Какие права есть у неродившегося ребенка?

Есть нормативные акты, второстепенно защищающие неродившегося ребенка на законодательном уровне. У неродившегося ребенка есть право на жизнь в благоприятной среде, право на здоровье и благоприятные условия для развития, подразумевающие создание максимально комфортных и благоприятных условий для беременной женщины.

Например, курить в присутствии детей и беременных женщин запрещено на законодательном уровне. Все преступные деяния против беременной женщины караются более сурово. Косвенно, но так закон защищает еще не родившегося ребенка.

У любого ребенка на международном уровне есть право на семью, на полную семью - как на маму, так и на отца. В случае неродившегося ребенка право на отца обеспечивается законом. Если предполагаемый отец скончался, суд может установить отцовство, несмотря на его смерть. Также в латвийском гражданском законе предусмотрено право еще не рожденного ребенка на наследство.

(Примечание. Если ребенок рожден в результате искусственного оплодотворения, латвийское право запрещает любое требование об установлении отцовства донора.)

Какой аборт - легальный?

Легальный аборт - это аборт, порядок проведения которого закреплен в нормативных актах Латвии. В Латвии искусственное прерывание беременности можно законно совершить до 12-й недели.

Направление на аборт выдает гинеколог или семейный врач. Их обязанность перед выдачей направления - информировать женщин о сути прерывания беременности и возможных медицинских осложнениях. Также врачи обязаны рассказать о возможности сохранить жизнь ребенку и проинформировать о возможности получить консультацию - психолога или других специалистов. Но решение женщина принимает сама.

Есть другие ситуации, когда аборт является законным. Например, прерывание беременности по медицинским показаниям возможно до 24-й недели беременности.

Также до 12-й недели законно прерывание беременности, наступившей вследствие изнасилования. В двух этих случаях аборт проводится только с одобрения медицинского консилиума и письменного согласия женщины (в случае недееспособности женщины - письменного согласия опекуна).

(Примечание. Согласно постановлению Кабинета министров, аборт по медицинским показаниям оплачивается государством, а легальный аборт является платной услугой.)

Законен ли аборт для несовершеннолетних?

В случае, когда беременной девушке нет 16 лет, врач, констатирующий беременность, должен проинформировать ее и ее родителей (попечителей) и выдать направление только с письменным согласием родителей (попечителей). Если между родителями возникает спор о необходимости аборта, необходимо решение Сиротского суда. Во всех этих случаях аборт является легальным.

Когда аборт - это преступление?

Нелегальное прерывание беременности - это процедура, причины, условия и сроки проведения которой не соответствуют правилам, установленным в законе. Аборт является незаконным, если его провело лицо, у которого нет права этого делать. Аборт незаконен, если проведен вне стационара медицинского учреждения.

Аборт - преступление, если сделан против желания беременной женщины. Если в результате прерывания беременности наступила смерть пациентки или другие тяжкие последствия, это - уголовное дело.

(Примечание. Ответственность за аборт предусмотрена 135-й статьей Уголовного кодекса Латвии - Aborta neatļauta izdarīšana.)

Гинеколог не имеет права проводить процедуру раньше чем через 72 часа после получения направления, так как это время дается беременной женщине на обдумывание решения.

Также уголовная ответственность предусмотрена за моральное (психологическое) воздействие и применение физического воздействия на женщину, когда третье лицо принуждает ее сделать аборт. Как правило, такие действия совершаются со стороны мужа, партнера или сожителя. Хотя ситуации могут быть разные, и это могут быть даже родители.

(Примечание. Ответственность за принуждение сделать аборт предусмотрена 136-й статьей Уголовного кодекса Латвии - Piespiešana izdarīt abortu.)

Что бы вы, как юрист, посоветовали девушкам и женщинам, которые решают - делать или не делать аборт?

Дискуссии и изменения правил абортов говорят о том, что зачастую женщины принимают решение сделать аборт из-за давления со стороны партнера, отца ребенка или родственников, бытовых проблем, которые могут быть несущественными, но казаться женщине серьезными и непреодолимыми.

(Примечание. Согласно анализу политики Института Гуттмахера, мужчины осуществляют "репродуктивный контроль" над женщинами. В 70% случаев это словесные угрозы, физическая агрессия или саботаж противозачаточных средств, чтобы принудить женщину забеременеть, сделать аборт или, что удивительно, и то, и другое.)

Очень важно, принимая решение, обратиться за консультацией к специалисту, в том числе - получить юридическую консультацию. Зачастую женщин пугает, что они будут воспитывать ребенка одни, и нередко отец ребенка принуждает женщину сделать аборт. В такой ситуации важно знать, как женщине защитить себя и своего ребенка.

Также важно, чтобы женщины понимали: никто не имеет права принуждать их делать или не делать аборт. Этот выбор принадлежит только им, и никто не может влиять на их решение.

Предыдущие статьи по теме: 


НАВЕРХ
Back