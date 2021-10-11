В США пару поймали на попытке продать секретную информацию об атомных подлодках

Минюст США сообщил, что Джонатан и Диана Теби пытались продать информацию о военных кораблях США, использующих атомную энергию.

Они передали ее лицу, которое считали иностранным представителем, но на самом деле это был агент ФБР.

42-летний инженер военного флота США Джонатан Теби, у которого был доступ к секретной информации, в апреле 2020 года отослал иностранному правительству образец с доступной ему информации и инструкции по дальнейшему установлению контактов.

После этого Теби начал при посредничестве зашифрованной электронной почты связываться с лицом, которое считал иностранным представителем, но на самом деле человеком был агент ФБР.

За секретную информацию агент ФБР заплатил Теби примерно 100 000 долларов в криптовалюте.

В июне 2021 года Тоби отправился в место, где было оговорено передать информацию. Там Джонатан Теби, пока его жена следила за округой, оставил спрятанную в бутерброде SD-карту в обговоренном ране месте. На этой карте находилась информация, связанная с ядерными реакторами подводных лодок.

В августе 2021 года Теби передал еще одну SD-карту, на этот раз она была спрятана в упаковке жвачки.