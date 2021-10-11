Можно ли попасть к врачу без ковид-сертификата? Информация о ведущих медучреждениях

Кто в лес, кто по дрова

Редакция RUS TVNET попыталась узнать информацию в регистратурах ведущих латвийских клиник. Политика трактовки новых правил поразила разнообразием: где-то требуют тест даже для детей, независимо от их возраста, где-то не требуется ничего.

При этом большинство операторов отвечают с ремаркой — "на данный момент", "пока что", "на сегодняшний день".

Как заметил источник в медучреждении, пожелавший остаться неназванным, "если мы попросим завтра приходить с лабораторными тестами, запись будет пустая".

Кроме того, вызывает вопрос мощность наших лабораторий: готовы ли они оперативно обслуживать новый поток тестов.

Этот и другие вопросы редакция направила в профильные инстанции, на момент публикации ответ не получен, информация будет обновляться.

Как сегодня принимают клиники

Поликлиника "Шарлотес"

Чтобы попасть на консультацию специалиста, тест/сертификат не требуется.

VCA (Veselības centru apvienība), куда входят 12 поликлиник и 5 докторатов, включая Elite, Jugla, Aura, Pļavnieki, Pulss, Vesels, Dzelzceļš, Mežaparka doktorāts, AIWA Clinic и другие

На данный момент конкретного распоряжения нет, пока что тест/сертификат не требуется, но на месте необходимо подписать документ о том, что пациент не является контактной персоной и не посещал страны из "красной зоны".

Как заметил оператор регистратуры, возможно, правила будут разными для каждого филиала, поэтому лучше предварительно звонить и уточнять детали в каждом конкретном случае.

Рижский роддом

Для плановых визитов к специалистам тест/сертификат требуется только для сопровождающей персоны.

Поликлиника в 1-й городской больнице

Пока никаких изменений — для посещения специалистов тест/сертификат не требуется, но он нужен для посещения бассейна.

Медицинский центр ARS

Пока прием идет без изменений — чтобы попасть к специалисту, тест/сертификат не требуется.

Медицинская группа MFD, куда входят медицинские центры Dziedniecība, Pārdaugava, Iļģuciems, Možums-1, Zolitūde, а также многие доктораты и стоматологические клиники

На данный момент информации об ограничениях нет — скорее всего, она будет завтра.

Veselības centrs 4

По словам сотрудника регистратуры, пока конкретной информации об изменениях нет, но пациентов на всякий случай предупреждают, что, возможно, со среды будут требовать сертификат, и предлагают уточнять детали относительно каждого конкретного специалиста отдельно.

Университетская детская клиническая больница (BKUS)

Амбулаторные визиты проходят без изменений: сертификат/тест не требуется ни для детей, ни для сопровождающих.

Для тех, кто поступает в больницу, сертификат/тест обязателен — и для ребенка, и для родителя.

О том, почему это важно, подробно рассказано на сайте: в больнице на лечении находятся дети с разными диагнозами, в том числе и те, которым риск заразиться Covid-19 может стоить жизни. Поэтому сотрудники больницы обязаны обеспечить им полностью безопасную среду.

Ограничения не касаются следующих случаев:

зондирование слезного протока у младенцев под наркозом;

услуги психиатра в дневном стационаре;

получение слухового аппарата BAHA для пациентов дневного стационара;

услуги дневного стационара реабилитационного профиля.

Стоматологический институт Рижского университета им. Страдиня

На этой неделе еще можно попасть без дополнительных документов, но со следующего понедельника, 18 октября, сертификат о прохождении вакцинации или негативный тест будет обязателен для всех — и для взрослых, и для детей любого возраста, и для экстренных пациентов.

Латвийский центр морской медицины

Прием только для пациентов с сертификатом или тестом. К детям до 12 лет ограничения не относятся, но относятся к сопровождающей их персоне.

Поликлиника при Университетской клинической больнице им. П. Страдиня

Для консультации специалиста пока ограничений нет — тест/сертификат не требуется.

Для получения услуг дневного стационара (эндоскопия, колоноскопия и т. д.) сертификат или тест обязателен.

Рижская Восточная клиническая университетская больница

Для консультации врача тест/сертификат не требуют, а что касается обследований, то необходимо узнавать предметно. По словам оператора, они такой информацией не владеют, и это следует уточнять у семейного врача.

Ava Clinic

Прием строго по сертификатам и тестам, но тест можно сдать на месте — это будет стоить примерно 7 евро.

Клиника лазерной медицины д-ра Мауриньша