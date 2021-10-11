Статистика - упрямая вещь: непривитые заболевают Covid-19 почти в 3 раза чаще

За прошедшую неделю, с 4 по 10 октября, количество выявленных случаев Covid-19 в Латвии увеличилось на 40,5%. Продолжает расти и количество стационарных больных - на 36,1%. 10,6% всех стационарных пациентов с Covid-19 имеют тяжелое течение болезни.

Из всех проведенных тестов 42% были связаны со скринингом в образовательных учреждениях. Из положительных случаев Covid-19 13% были связаны с образовательными учреждениями и 87% - с остальным населением. Из всех инфекций, выявленных при скрининге, в 65% случаев были симптомы болезни.

На прошлой неделе в среднем проводилось 16 176 тестов в день и выявлялось по 1376 новых случаев.

Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, рост в возрастной группе от десяти до 14 лет сохраняется, сообщает SPKC.

Показатель репродукции вируса за последнюю неделю незначительно снизился - с 1,38 до 1,28, что по-прежнему указывает на активное распространение заболевания в обществе.

7518 инфицированных на прошлой неделе не были вакцинированы от Covid-19 или не прошли полный курс вакцинации, что составляет 78% всех случаев за последнюю неделю. В свою очередь, вакцинированных было 2115 человек, что составляет 22% от всех заболевших на прошлой неделе.

SPKC напоминает, что

у вакцинированных заболевание чаще протекает в легкой форме и с меньшей потребностью в госпитализации.

В Европе кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за 14 дней немного увеличился - с 146,9 до 150,6. В Латвии же этот показатель вырос очень значительно - с 398 до 580,9.

Число завезенных случаев Covid-19 на прошлой неделе несколько снизилось и составило 0,6% всех случаев в Латвии.