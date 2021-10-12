В Даугавпилсе хотят ограничить передвижение пенсионеров в общественном транспорте по утрам

Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года по аналогичным соображениям депутаты Даугавпилсской думы ввели плату за проезд в общественном транспорте для пенсионеров. Если ранее пенсионеры пользовались 100%-ной скидкой, то во время действия режима чрезвычайной ситуации за проезд в городских автобусах и трамваях им пришлось платить полцены - 25 евроцентов.

Помимо ограничений для пенсионеров на использование общественного транспорта в утренние часы, теперь самоуправление рассматривает и то, кто из работников должен оставаться на своих рабочих местах в связи с необходимостью оказывать услуги клиентам, а кто может работать в удаленном режиме. "Это способ ограничить распространение Covid-19 в самоуправлении", - добавила Шнепсте.

Очную работу продолжат только работники, имеющие сертификат Covid-19.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, общее число заболевших в Даугавпилсе за две недели достигло 1047 человек. Таким образом, во втором по величине городе Латвии впервые с января этот показатель превышает 1000 человек.

В Даугавпилсе также один из самых высоких уровней заболеваемости на 100 000 жителей.

В связи с повышением цен на электричество может подорожать проезд в трамваях Даугавпилса

В связи с ростом цен на электроэнергию не исключено повышение платы за проезд в трамваях Даугавпилса. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель председателя городской думы Алексей Васильев.

Он пояснил, что у самоуправления ввиду увеличения затрат нет ресурсов, чтобы "оставить все, как раньше".

Окончательное решение еще не принято, но Васильев не скрывал, что иного выхода в ситуации резкого подорожания электроэнергии нет.

"Населению очень сложно выживать в таких условиях, поэтому это очень тяжелый вопрос", - сказал Васильев.