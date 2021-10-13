Самой высокой женщиной в мире признана девушка из Турции
Турчанка Румеиса Гелги, рост которой составляет 2,15 м, признана самой высокой женщиной в мире. Она надеется вдохновить других необыкновенных людей не стесняться своей внешности.
Турчанка Румеиса Гелги, рост которой составляет 2,15 м, признана самой высокой женщиной в мире. Она надеется вдохновить других необыкновенных людей не стесняться своей внешности.
24-летняя Гелги официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая женщина.
"Любой недостаток можно превратить в преимущество для себя, поэтому примите себя таким, какой вы есть, осознайте свой потенциал и сделайте все, что в ваших силах", - призвала Гелги.
Это второй раз, когда она побила мировой рекорд. В 2014 году Гелги была зарегистрирована как самая высокая девушка-подросток в мире.
Гелги в основном передвигается на коляске, однако она может ходить при помощи ходунков.
Звание самого высокого мужчины в мире принадлежит Султану Кёсену, он также из Турции. В 2018 году его рост составлял 251 см.