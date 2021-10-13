Ср, 13.10.2021
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Эгил Балдзенс, председатель LBAS

Самой высокой женщиной в мире признана девушка из Турции

ФОТО: publicitātes

Турчанка Румеиса Гелги, рост которой составляет 2,15 м, признана самой высокой женщиной в мире. Она надеется вдохновить других необыкновенных людей не стесняться своей внешности. 

24-летняя Гелги официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая женщина. 

Рекордный рост девушки обусловлен редким генетическим заболеванием - синдромом Уивера, вызывающим ускоренный рост.

"Любой недостаток можно превратить в преимущество для себя, поэтому примите себя таким, какой вы есть, осознайте свой потенциал и сделайте все, что в ваших силах", - призвала Гелги.

Это второй раз, когда она побила мировой рекорд. В 2014 году Гелги была зарегистрирована как самая высокая девушка-подросток в мире. 

Гелги в основном передвигается на коляске, однако она может ходить при помощи ходунков.

"Для меня большая честь снова включить в книгу рекордов Румеису", - сказал Крейг Глендей, главный редактор Книги рекордов Гиннесса. 

Звание самого высокого мужчины в мире принадлежит Султану Кёсену, он также из Турции. В 2018 году его рост составлял 251 см.


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