Самая "русская" страна Прибалтики, неграждане и "Медуза": Варламов выпустил видеоролик о Латвии

"Латвия - самая "русская" страна мира после России? По статистике, русских здесь более четверти населения, таких процентов нет больше нигде в мире. При этом Латвия давно состоит в НАТО и ЕС, русский язык тут не имеет официального статуса, а многие русские являются "негражданами" и не имеют права голоса. Латвия одной из первых поддерживает санкции против России и проводит марши ветеранов СС. Здесь помнят ГУЛАГ, поддерживают Майдан и дают работать "Медузе". При этом треть населения все еще жалеет о распаде СССР. Так какая же она, самая русская Прибалтика? Я съездил, проверил все сам и привез вам новый ролик", - сказано в описании к видеоролику.

Про русский язык

Свое мнение о русском языке в Латвии в выпуске высказали Валдис Биркавс - бывший премьер-министр Латвии, Нил Ушаков - бывший мэр Риги и другие.

"В Латвии один официальный государственный язык - это латышский. И это правильно. Но когда мы говорим про второй язык, на котором говорит плюс-минус 35% населения и его называют иностранным, ну это просто разрыв с реальностью", - сказал Нил Ушаков.

Про свободу слова

Латвия стала прибежищем для российских журналистов и политических беженцев из России, отмечает блогер. Именно в Риге бывшие журналисты организовали одно из самых известных русскоязычных СМИ, независимых от России - "Медуза". Варламов встретился с гендиректором "Медузы" Галиной Тимченко. Она рассказала, почему редакция выбрала именно Латвию для своей деятельности: "Тот же часовой пояс (ну, примерно), русский язык, на котором можно разговаривать. Нам нужно было, чтобы здесь было достаточно русских, которые говорят и которых мы можем услышать на улицах. Дешевизна. Латвия тогда была очень дешевой страной (в 2014 году). И последнее - это простота и прозрачность".

Как говорит блогер, в самой Латвии также жалуются на нарушение свободы слова.

"Латвийское государство совершило довольно большое количество ошибок и глупостей. Всегда либо страх, либо суета подводит великих людей к ошибкам. Здесь страх российского влияния был настолько велик, что появились запреты. Запретили вещание Sputnik. Господи, кто его здесь читал? Здесь свои газеты читают кое-как. Задержали людей, которые сотрудничали с Russia Today и Sputnik. Тоже абсолютная глупость. Зачем? Ну это такой политический момент, когда политики хотят на этом заработать очки. Вот эти жесты недружественные или жесты популистские, к сожалению, здесь встречаются", - говорит Тимченко.

Шпроты, Юрмала и улитки

Варламов рассказал в своем ролике и о знаменитых рижских шпротах. Он отметил, что в Латвии больше не осталось ни одного завода по производству шпрот.

Блогер прогулялся по Старой Риге и, конечно, не забыл про Юрмалу.

"В Юрмале, конечно, очень красиво, эти сосны, каштаны и берег.

Юрмала - это такая местная Рублевка. Если посмотреть на дома, то становится ясно, что живут здесь небедные люди", - сказал блогер.

Он также отметил, что среди этих небедных людей - очень много россиян.

Варламов также заглянул на улиточную ферму в Латвии, где выращивают виноградных улиток. "Улиткам нравится, что здесь влажно и тепло", - отметил хозяин фермы, которая занимается выращиванием улиток и производством продуктов. Как отметил владелец фермы, таких ферм в Латвии очень мало.