airBaltic потребует вакцинацию от Covid-19 у всех работников
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic установила обязательное требование для всех сотрудников пройти вакцинацию от Covid-19 с 15 ноября, сообщили представители airBaltic.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic установила обязательное требование для всех сотрудников пройти вакцинацию от Covid-19 с 15 ноября, сообщили представители airBaltic.
По словам представителей airBaltic, такое решение обеспечит бесперебойную работу авиакомпании, поскольку все больше и больше стран требуют сертификаты о вакцинации членов экипажей авиакомпаний. С 15 ноября, если сотрудник не сможет предъявить сертификат о вакцинации от Covid-19 или о перенесенной болезни, он будет отстранен от работы без сохранения заработной платы.
По мере роста охвата вакцинацией во всем мире авиакомпания рассматривает это как самый быстрый выход из пандемии.
По словам исполнительного директора airBaltic Мартина Гаусса, 87% сотрудников уже вакцинированы или имеют иммунитет к Covid-19.
В настоящее время в airBaltic работает 1366 человек, в том числе 200 пилотов и 342 члена экипажа.