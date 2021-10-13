airBaltic потребует вакцинацию от Covid-19 у всех работников

По словам представителей airBaltic, такое решение обеспечит бесперебойную работу авиакомпании, поскольку все больше и больше стран требуют сертификаты о вакцинации членов экипажей авиакомпаний. С 15 ноября, если сотрудник не сможет предъявить сертификат о вакцинации от Covid-19 или о перенесенной болезни, он будет отстранен от работы без сохранения заработной платы.