Чт, 14.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Джаред Лето по видеосвязи поздравил тяжелобольную россиянку с днем рождения

ФОТО: AFP / Scanpix

Американский музыкант и актер Джаред Лето поздравил по видеосвязи неизлечимо больную россиянку с днем рождения, пишет Esquire.ru со ссылкой на благотворительный Фонд помощи хосписам "Вера" Нюты Федермессер.

Свой 27-й день рождения Анастасия Петрова провела в хосписе.

Девушка очень любит музыку Лето и была на многих концертах его группы Thirty Seconds to Mars, поэтому ее брат попросил благотворительный фонд помочь организовать поздравление от артиста.

Мечта Насти сбылась.

Джаред Лето позвонил ей по видеосвязи и их разговор длился больше десяти минут. Они поговорили обо всем: о жизни Насти, семье и собаке. Девушка также показала ему картонную фигуру Лето в полный рост, которая стоит у нее дома уже десять лет.

Музыкант рассказал, что любит пельмени и произнес свою коронную фразу, которую часто говорит на концертах в России: "Ну что стоишь как дуб?". 

Лето также передал привет близким Насти и сказал, что обнял бы ее, если бы был рядом.

Сотрудники Фонда "Вера" рассказали, что им удалось связаться с Джаредом Лето через цепочку разных людей. Им помогли Нюта Федермессер и Иван Ургант, на чье шоу приходил музыкант, когда был в Москве.


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