Валерий Гаркалин вышел из комы
Стало известно, что советский и российский актер Валерий Гаркалин, заболевший Covid-19, вышел из комы, в которой пробыл несколько дней, пишет Starhit.ru.
Стало известно, что советский и российский актер Валерий Гаркалин, заболевший Covid-19, вышел из комы, в которой пробыл несколько дней, пишет Starhit.ru.
Новости о состоянии 67-летнего артиста рассказал источник из его окружения.
Российские СМИ также сообщили, что комплексное лечение дало положительные результаты.
Впервые информация о том, что Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом, появилась 5 октября, тогда его состояние оценивалось как стабильное.
Дочь артиста рассказала журналистам, что болезнь развивается на фоне сердечной недостаточности. Ранее актер прививался от Covid-19.
6 октября Валерия Гаркалина перевели в реанимацию, а 7-го подключили к аппарату ИВЛ. Представитель артиста Наталья Теплова 8 октября уточнила, что состояние Гаркалина оценивается как тяжелое, но стабильное.