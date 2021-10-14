Чт, 14.10.2021
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Валерий Гаркалин вышел из комы

Валерий Гаркалин ФОТО: Кадр из видео

Стало известно, что советский и российский актер Валерий Гаркалин, заболевший Covid-19, вышел из комы, в которой пробыл несколько дней, пишет Starhit.ru.

Новости о состоянии 67-летнего артиста рассказал источник из его окружения.

"Сейчас он находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он еще не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы", - поделился источник.

Российские СМИ также сообщили, что комплексное лечение дало положительные результаты.

Состояние здоровья актера улучшается, ему отменили часть препаратов.

Впервые информация о том, что Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом, появилась 5 октября, тогда его состояние оценивалось как стабильное.

Дочь артиста рассказала журналистам, что болезнь развивается на фоне сердечной недостаточности. Ранее актер прививался от Covid-19.

6 октября Валерия Гаркалина перевели в реанимацию, а 7-го подключили к аппарату ИВЛ. Представитель артиста Наталья Теплова 8 октября уточнила, что состояние Гаркалина оценивается как тяжелое, но стабильное.


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