Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован

Представитель Клинтона сказал, что экс-президент выздоравливает, в хорошем настроении и очень благодарен врачам и медсестрам, которые заботятся о нем.

Клинтон был 42-м президентом США с 1993 по 2001 год. Ранее он был госпитализирован в 2010 году с проблемами с сердцем.