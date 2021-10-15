Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован
Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован с инфекцией, не связанной с Covid-19, сообщают несколько источников.
Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован с инфекцией, не связанной с Covid-19, сообщают несколько источников.
Врачи Клинтона сообщили, что у экс-президента заражение крови.
75-летний политик был госпитализирован вечером во вторник, 12 октября.
Представитель Клинтона сказал, что экс-президент выздоравливает, в хорошем настроении и очень благодарен врачам и медсестрам, которые заботятся о нем.
Клинтон был 42-м президентом США с 1993 по 2001 год. Ранее он был госпитализирован в 2010 году с проблемами с сердцем.