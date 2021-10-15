Скоро в кино: комедия "Свингеры" с адаптированным сценарием покойного Славы Сэ - в главной роли Нагиев

ФОТО: Пресс-фото

По словам Дмитрия Фикса, материал, с которым предстояло работать, необходимо было адаптировать для российского зрителя: “Единственный возможный вариант, который мы видели в данном случае — это сделать кино не такое жанровое, как в первоисточнике. Это была наша главная цель и задача. Герои российских "Свингеров" более архетипичны для нас. В каждой стране персонажи выбираются, исходя из местных реалий. Мы долго думали, кто они, наши герои. Украинская версия делалась людьми из КВН и имела свою специфику. Латвийская — свою. Мы решили снять в большей степени мелодраму с элементами комедии, чем жанровую ситкомовскую историю.”

Сценарий был адаптирован к потребностям российского рынка латвийским писателем Вячеславом Солдатенко, пишущим на русском языке и известным под псевдонимом Слава Сэ. К сожалению, премьеру фильма он будет смотреть с небес, так как этим летом скончался, сдавшись вирусу Covid-19. Но его сценарии, живые диалоги и богатый язык будут жить долго, в истории не только одного фильма. "Он был гением слов и диалогов", - говорит о писателе Андрейс Экис.

В главных ролях "Свингеров" снялась целая плеяда звезд российского кино: Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Илья Носков, Наталья Рудова, Иван Злобин и Дарья Руденок.

Не у каждого режиссера есть возможность работать с такими звездами российского кино. Андрейс Экис делится своими впечатлениями: "В это же время самым незабываемым опытом в моей жизни была встреча с этими сумасшедшими русскими актерами. Нагиев, Пегова. Такие имена! Понимаете, дело в том, что эти актеры - большие профессионалы. Представьте себе, они все вырвались из миллионного русского народа и стали звездами. Невероятно, насколько они должны быть талантливыми, и каким жизненным опытом должны обладать. И те нюансы, которые я вижу в лицах актеров - это краски, но не шесть красок, как в стандартном наборе гуаши. Каждый актер как шкатулка, наполненный тысячами красок и оттенков. Как легко режиссеру промахнуться, ведь он же может быть каким хочет. Этот талант неописуем и дополняется еще их темпераментом. Мы разобрали эти шкатулки и нашли свои подходящие цвета и их комбинации. Мне кажется, что это совершенно другие "Свингеры". Например, Нагиев сразу увидел свой образ несколько иначе и все это каким-то образом подчинил своему ритму, добавив к сценарию фильма. Зрители, будет интересно! Приглашаю всех к просмотру".

ФОТО: Пресс-фото

С 12 ноября в латвийских кинотеатрах будет возможно посмотреть комедию "Свингеры" с латышским названием "Свингеры по-русски" (Svingeri krievu gaumē), которая будет показана сразу после премьеры в России, где она идет под оригинальным названием "Свингеры". Россия стала шестой страной, снявшей свою версию латвийского художественного фильма. Премьера фильма "Свингеры" состоялась в Латвии в 2016 году, став прорывом в прокате отечественных фильмов, а его версии в течение нескольких недель были самыми кассовыми фильмами в кинотеатрах таких стран как Польша, Эстония, Нидерланды, Норвегия и Украина.