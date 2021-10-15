Выходит книга "Паника" Элины Малыгиной на русском языке под псевдонимом Хэлен Ора

Жанр "Паники" можно охарактеризовать как исповедь с большой долей откровенных автобиографических историй и психологических переживаний. Автор описывает сложные духовные состояния человека, погруженного в панические атаки: глубокую рефлексию, боль и путь к освобождению.

"Паника" уже получила много высоких оценок. "Дебютная книга Хэлен Ора - это история о том, как нырнуть глубоко в себя, оглянуться, ужаснуться, удивиться и с улыбкой плыть дальше с осознанием того, что под тобой коварная бездна", - делится впечатлениями о произведении латвийский режиссер Дж. Дж. Джилинджерс.

Произведение состоит из трех частей, где смело и откровенно показан жизненный путь главной героини, и где читателя ждет непредсказуемый финал. Книга, безусловно, будет интересна широкому кругу читателей, многие из которых часто переживают пограничные душевные состояния и находятся в поиске ответов на актуальные проблемы современного социума.

Хэлен Ора (Элина Малыгина) ФОТО: Пресс-фото