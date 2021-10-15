Выходит книга "Паника" Элины Малыгиной на русском языке под псевдонимом Хэлен Ора

В ноябре издательство Zvaigzne ABC выпускает русскую версию книги-бестселлера "Паника" эпатажной латвийской художницы, режиссёра, бывшей актрисы театра Dailes, Хэлен Ора (известной широкой публике, как Элина Малыгина). Книга на латышском языке была издана в августе 2021 года и сразу завоевала в Латвии огромную популярность: к выпуску уже готовится дополнительный тираж.
Жанр "Паники" можно охарактеризовать как исповедь с большой долей откровенных автобиографических историй и психологических переживаний. Автор описывает сложные духовные состояния человека, погруженного в панические атаки: глубокую рефлексию, боль и путь к освобождению.
"Паника" уже получила много высоких оценок. "Дебютная книга Хэлен Ора - это история о том, как нырнуть глубоко в себя, оглянуться, ужаснуться, удивиться и с улыбкой плыть дальше с осознанием того, что под тобой коварная бездна", - делится впечатлениями о произведении латвийский режиссер Дж. Дж. Джилинджерс.
Произведение состоит из трех частей, где смело и откровенно показан жизненный путь главной героини, и где читателя ждет непредсказуемый финал. Книга, безусловно, будет интересна широкому кругу читателей, многие из которых часто переживают пограничные душевные состояния и находятся в поиске ответов на актуальные проблемы современного социума.
"Книга "Паника" - вне географических границ, у нее нет национальной принадлежности, - рассказывает о своем первом литературном опыте Хэлен Ора. - Эта книга – как обнаженный человек и его вопросы, а результат – сам процесс. Одинока ли героиня книги Ноа? Совсем нет! Доказательством служат бесконечные дискуссии с читателями, потоки писем и благодарностей. Важен лишь конкретный миг, тот самый момент, настоящее, которое становится будущим. Важно ощутить счастье, когда его так трудно поймать и невозможно удержать".