В Латвии будут восстанавливать разметку на дорогах. Скорость движения ограничат
До 30 октября будет восстановлена горизонтальная разметка на нескольких государственных дорогах в Курземе, Латгале и Видземе, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi.
До 30 октября будет восстановлена горизонтальная разметка на нескольких государственных дорогах в Курземе, Латгале и Видземе, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi.
Разметка будет восстановлена на заасфальтированных государственных магистралях, региональных и местных дорогах в окрестностях Лудзы, Резекне, Дагды, Даугавпилса, Прейли, Мадоны, Лимбажи, Риги, Огре, Цесиса, Елгавы, Добеле, Лиепаи и Вентспилса.
В местах проведения работ
Движение будет организовано с помощью передвижных дорожных знаков и конусов.
Как сказано в сообщении VSIA Latvijas Valsts ceļi, работы ведутся по региональному принципу, который был определен процедурами закупок.