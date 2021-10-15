Пт, 15.10.2021
Если будет необходимо сортировать пациентов, это должно быть основано исключительно на медицинских, а не политических соображениях. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

В Латвии будут восстанавливать разметку на дорогах. Скорость движения ограничат

Иллюстративное фото ФОТО: Lita Krone/LETA

До 30 октября будет восстановлена горизонтальная разметка на нескольких государственных дорогах в Курземе, Латгале и Видземе, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi.

Разметка будет восстановлена на заасфальтированных государственных магистралях, региональных и местных дорогах в окрестностях Лудзы, Резекне, Дагды, Даугавпилса, Прейли, Мадоны, Лимбажи, Риги, Огре, Цесиса, Елгавы, Добеле, Лиепаи и Вентспилса.

В местах проведения работ

скорость движения будет ограничена до 50 километров в час.

Движение будет организовано с помощью передвижных дорожных знаков и конусов.

Как сказано в сообщении VSIA Latvijas Valsts ceļi, работы ведутся по региональному принципу, который был определен процедурами закупок.


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