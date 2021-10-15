В Латвии будут восстанавливать разметку на дорогах. Скорость движения ограничат

Разметка будет восстановлена на заасфальтированных государственных магистралях, региональных и местных дорогах в окрестностях Лудзы, Резекне, Дагды, Даугавпилса, Прейли, Мадоны, Лимбажи, Риги, Огре, Цесиса, Елгавы, Добеле, Лиепаи и Вентспилса.

В местах проведения работ

скорость движения будет ограничена до 50 километров в час.

Движение будет организовано с помощью передвижных дорожных знаков и конусов.