"Веном 2" мог стать круче “Человека-паука”, а стал...

Облик Венома стал изменяться вместе с тенденцией знаменитых поп-культурных франшиз к пересмотру "подмоченной" репутации своих антагонистов. Одной из первых ласточек этого движения стала "Малефисента" - свежий взгляд на злую ведьму из диснеевской "Спящей красавицы", которая в новом фильме предстала жертвой обстоятельств и человеческой (мужской) подлости, а вообще - благородной и самоотверженной матерью. А продолжится линия таких реабилитаций, надо полагать, в следующем фильме серии "Marvel от Sony" - "Морбиус", в котором главным героем станет уже вампир Майкл - также классический противник Человека-паука.

Веном в кадре, явно отсылающем к "Человеку-пауку" ФОТО: SCANPIX

Еще перед выходом первого "Венома" ходили фантастические слухи о присвоенном фильму "взрослого" рейтинга R - кажется, изначально зрителей ждало изрядное количество кровавостей и живописных сцен обезглавливаний (неприличное количество острых зубов Веному нужно именно для этого). Не зря обе части выпустили на экраны именно под Хэллоуин. Однако в итоге фильм получился куда беззубее, и посмотреть его смогли даже детишки от 13 лет, что, вероятно, и помогло продюсерам собрать внушительную кассу и запустить в производство продолжение.

Появилась в фильме и новая суперзлодейка по кличке Визг в исполнении Наоми Харрис ФОТО: SCANPIX

Выгодное отличие истории про Венома от остальных кинокомикcов - ее психологизм. История об отношениях с живущим внутри каждого из нас зверем, выпустить которого наружу не позволяет то давление общества, то собственная зажатость, нравится людям на куда более подсознательном уровне деструдо, чем менее фрейдистские "хорошие" супергерои. В этом плане история о симбиоте, несомненно, рифмуется с другим персонажем Marvel - Халком, но имеет более пикантную перчинку в виде кровавости.

Впрочем, любая история о Джекилле и Хайде невозможна без участия светлой стороны - даже паразит Веном не может ужиться ни с кем, кроме недотепы Эдди Брока, а их взаимоотношения вполне можно назвать если не любовью, то как минимум глубокой дружбой.

Взаимоотношения Эдди Брока и Венома вполне потянут на отдельный бадди-муви ФОТО: SCANPIX

Но у "Венома 2", сколь бы он ни старался, напугать так и не получается. Оставляет он другое впечатление - грустное, и не из-за того, что возлюбленная Брока мелодраматично приняла предложение руки от другого.

Второй "Веном" - настоящий кладезь упущенных возможностей, обозначения любопытных линий и - полной их нереализации. Самый яркий пример этому - уже упомянутый крен в сторону хоррора с многократными намеками на бескомпромиссное насилие и разудалую расчлененку и полное их отсутствие на экране.

Взаимоотношения симбиотов Венома и Карнажа (фанаты в курсе, а вот большинство зрителей так и останется в неведении), влияние серийного убийцы на инопланетного паразита и наоборот, сама мотивация Клетуса Кэседи преследовать Эдди Брока - все это если и присутствует на экране, то очень ловко спрятано.

Энди Серкис и Том Харди на съемках "Венома 2" ФОТО: SCANPIX

Виной тому может быть чрезмерная компактность второго "Венома" - фильм длится менее 100 минут, что для большого блокбастера - удивительно мало и чаще всего говорит о конфликтах режиссера с продюсерами. Такая версия может вполне оказаться правдой - кресло постановщика нового "Венома" занял Энди Серкис, более известный "исполнением" ролей Голлума и Кинг-Конга у Питера Джексона, а также - небольшой ролью в "Черной пантере".

"Веном 2" стал для Серкиса уже третьим фильмом в качестве режиссера, но существенных успехов на этом поприще он пока так и не достиг, хоть и привел за собой в Marvel оскароносного оператора Роберта Ричардсона. Впрочем, даже тот сделал картинку совершенно не своего уровня.

Видео: Трейлер фильма "Веном 2"

Есть во втором "Веноме", впрочем, и вкрапления положительного - целая сцена из шуток над культом толерантности и вкуснейший десерт для поклонников комиксов - кульминационный эпизод даст аж несколько отсылок к ставшим классическими сценам из графических романов. И это еще не говоря об эпизоде после титров, который оставит в восторге большинство поклонников кинокомиксов - по крайней мере тех, кто о подобном исходе еще не догадывался.