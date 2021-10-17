Предложенных ранее ограничений уже не хватит. Медики и ученые говорят о необходимости локдауна

Однако никакие другие шаги по борьбе с пандемией не последовали. Правительство не ввело и ограничения, которые должны были вступить в силу согласно разработанному Минздравом "светофору".

В середине сентября заболеваемость начала расти и руководитель секретариата совета по кризисному управлению по рекомендации эпидемиологов решил ввести новые ограничения. С этим согласилась и группа академиков. Они рекомендовали подготовить общество к тому, что ограничения будут, но немного подождать, пока заболеет больше людей и более послушные будут соблюдать правила. Так прошло две недели.

На прошлой неделе группа экспертов по собственной инициативе выступила с публичным сообщением по поводу того, что больше ждать невозможно, затягивать вопрос далее нельзя.

Затянулись дискуссии, споры по этому поводу, все откладывалось со дня на день, шла речь об отложении на неделю, но в тот момент заболеваемость и эпидемиологическая ситуация ухудшились настолько, что ждать фактически больше было нельзя.

Готовность действовать выразили и медики. Было ясно, что перегрузки больниц избежать не получится. Однако еще можно было повлиять на то, насколько серьезной она будет и сколько человек умрет. Министров ознакомили с научными моделями.

В случае локдауна придется считаться с 2400 смертями. Если ничего не делать, умрут 7300 человек, а в больницах одновременно окажутся более 6000 пациентов.

Кабинет министров заседал за закрытыми дверьми два дня. Предложенный советом по кризисному управлению сценарий - локдаун на три недели. В это время останавливается работа ресторанов, непродовольственных магазинов, культурных учреждений. Очно продолжали бы учиться только дети до 4-го класса. Через три недели жизнь возобновилась бы в "зеленом режиме". Это была самая мягкая из возможных моделей.

Возразили министры экономики и культуры. В свою очередь МВД и сфера обороны предупредили, что им нужно бороться с кризисом на границе с Беларусью, что затруднило бы контроль. Эксперты также не могли гарантировать политикам, что трех недель хватит. В итоге министры договорились о компромиссе - мягких ограничениях и обязательной вакцинации в госуправлении и сфере обслуживания.

До сих пор в правительстве царило мнение, что ни в коем случае нельзя ограничивать вакцинированных. Они слишком обидятся и, возможно, начнут протестовать. Ученые считают, что этого может и не произойти. Политики уже и раньше ошибались, прогнозируя реакцию общества. Выяснить настроения в народе правительство не просило.

Сфера здравоохранения подсчитала, что максимальное число ковидных пациентов в больницах - полторы тысячи. Это возможно только за счет других пациентов. С завтрашнего дня все больницы приостановят лечение плановых пациентов, в Страдиня это пришлось сделать уже на этой неделе.