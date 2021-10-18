Руководитель частных клиник: "До катастрофы в системе медицины - неделя. Да хранит нас бог"

Ревалдс пояснил, что эта катастрофа проявится в перегрузке больниц, они не смогут принимать пациентов, не инфицированных Covid-19, диагнозы не будут поставлены вовремя, и под угрозой окажутся жизни тех людей, которые не попадут в поле зрения врачей.

"Да хранит нас бог, чтобы мы смогли оказать хотя бы неотложную помощь", - высказался он.

Ревалдс отметил, что ситуация осложняется еще и тем, что врачи во время борьбы с Covid-19 сильно выгорели.

Руководитель Veselības centrs 4 в настоящее время видит наиболее реалистичный инструмент для преодоления кризиса Covid-19 в "локдауне" при продолжении вакцинации.

Ревалдс признал, что политики, которые должны принимать решения по этим вопросам, перед выборами балансируют между различными взглядами в обществе.

Сейчас понятно, что ограничения были нужны гораздо раньше, и, надеюсь, они будут приняты хотя бы в последний момент, добавил специалист. Ревалдс признал, что общественность подает сигналы о том, что устало от сложившейся ситуации, но нужно понимать, что "другого пути у нас нет".