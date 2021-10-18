Павлютс обрисовал возможные ограничения. Вплоть до комендантского часа

В вечернем интервью LTV Павлютс заявил: "Пришли предварительные данные - данные о мобильности от ресурсов Google, транспортных компаний (поток людей), наблюдения Государственной полиции за скоплением людей и соблюдением мер безопасности - вывод экспертов заключается в том, что в лучшем случае сокращенное количество контактов составляет от 5% до 10%".

"Это означает, что введенные ограничения на самом деле не работают так, как ожидалось", - пояснил политик.

Министр добавил, что количество таких контактов должно быть сокращено до 40%. Это остановит рост кривой заболеваемости с задержкой на несколько недель и защитит больницы от перегрузки.

Он отметил, что правительству будут представлены новые ограничения, которые будут касаться образования, доступа к услугам, ограничений на передвижение людей и других сфер.

Утром в понедельник в интервью на канале TV3 министр еще раз подчеркнул необходимость введения новых мер по борьбе с Covid-19.

Политик не назвал конкретных предложений, но признал, что возможные решения уже известны, например, дистанционная учеба, продление каникул, закрытие второстепенных магазинов, приостановка всех видов мероприятий в помещениях, вечерний комендантский час и т.п. Однако, по его словам, все зависит от политических договоренностей.

"Мы говорили, что постараемся не ограничивать вакцинированных, мы говорили, что постараемся удержать очное обучение, но сейчас мы находимся на краю пропасти", - добавил Павлютс, отметив, что больницам "скоро придется выбирать, кто будет жить, а кто нет".

Министр подчеркнул, что латвийская система медицины находится на пороге катастрофы, более того, у врачей есть ощущение, что общество и правительство решили, что именно они должны нести всю тяжесть кризиса Covid-19.

Павлютс также добавил, что после недавних ограничений, введенных правительством, поведение общества изменилось минимально - общественный транспорт по-прежнему переполнен, люди продолжают толпиться в магазинах, призывы работать удаленно не соблюдаются итд., поэтому основная задача сейчас - сократить количество контактов. Политики должны будут выбрать методы, которые можно применить и проконтролировать.

Министр выразил недовольство ситуацией, когда только Минздрав говорит об ограничениях, а другие министерства работают только как юристы своих отраслей, ища возражения против различных предложений.

Как уже сообщал RUS TVNET, в связи с негативными тенденциями заболеваемости Covid-19 премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня, 18 октября, созвал заседание совета по кризисному управлению.

Заседание состоится в 14:00.

Как указал премьер, заседание совета созвано, так как министр здравоохранения Даниэль Павлютс информировал его о том, что данные о заболеваемости Covid-19 свидетельствуют об ухудшении тенденций. На заседании будут заслушаны эксперты Минздрава, а затем совет обсудит дальнейшие действия.

14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии выросла до 1266,4 случая на 100 000 населения - это самый высокий показатель с начала пандемии, а количество госпитализированных с Covid-19 превысило 1000 человек.