Пн, 18.10.2021
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Янита Вейнберга, представитель больницы им. П. Страдиня

Инфлюенсер Майя Арманева заразилась Covid-19. Ранее она отрицала болезнь

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В воскресенье, 17 октября, Майя Арманева, блогер и глава Латвийской ассоциации инфлюенсеров, которая ранее отрицала коронавирус и выступала против ограничений, сообщила о заражении Covid-19.

Арманева рассказала в соцсети Instagram, что после двух недель болезни чувствует себя как выжатый лимон и у нее стремительном выпадают волосы, что она считает одним из побочных эффектов Covid-19. Ранее она называла коронавирус "фейковой новостью".

Например, в феврале 2020 года Арманева поделилась фейковой новостной страницей, добавив комментарий: "Оказывается, я не зря не верю в коронавирус, потому что за таким обычно следуют либо политика, либо финансы".

В другом посте Арманева писала: "Оставайтесь дома и работайте снаружи = вы видите в этом смысл? Угадайте что? Я не вижу все эти последние недели! Пожалуйста, откройте глаза и не верьте чуши, которую распространяют политики и СМИ. Прекратите эту чрезмерную реакцию в новостях".

Она также разместила в TikTok видео, в котором демонстрирует, что отказывается носить маску для лица.

В декабре прошлого года Арманева приняла участие в акции протеста против ограничений из-за Covid-19, а в этом году ее имя появилось в связи с политической партией Айнарса Шлесерса "Латвия на первом месте" (Latvija pirmajā vietā).


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