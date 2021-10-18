Инфлюенсер Майя Арманева заразилась Covid-19. Ранее она отрицала болезнь

Арманева рассказала в соцсети Instagram, что после двух недель болезни чувствует себя как выжатый лимон и у нее стремительном выпадают волосы, что она считает одним из побочных эффектов Covid-19. Ранее она называла коронавирус "фейковой новостью".

Например, в феврале 2020 года Арманева поделилась фейковой новостной страницей, добавив комментарий: "Оказывается, я не зря не верю в коронавирус, потому что за таким обычно следуют либо политика, либо финансы".

В другом посте Арманева писала: "Оставайтесь дома и работайте снаружи = вы видите в этом смысл? Угадайте что? Я не вижу все эти последние недели! Пожалуйста, откройте глаза и не верьте чуши, которую распространяют политики и СМИ. Прекратите эту чрезмерную реакцию в новостях".

Она также разместила в TikTok видео, в котором демонстрирует, что отказывается носить маску для лица.