Пн, 18.10.2021
Хотя арена не была заполнена, она казалась переполненной. Я соскучился по этим ощущениям, и спасибо вам тоже. Майрис Бриедис после победы
Майрис Бриедис после победы

"Это общественная забава": солистка "АлоэВера" о ханжестве, поддержке Навального и браке с политиком

Вера Мусаелян ФОТО: Кадр из видео

Солистка группы "АлоэВера" Вера Мусаелян стала новой героиней программы Ксении Собчак "Осторожно: Собчак". В откровенном интервью она объяснила, почему не могла молчать о своей политической позиции и каким был ее брак с оппозиционным политиком Ильей Яшиным. 

Солистка группы "АлоэВера" Вера Мусаелян состояла в браке с политиком и общественным деятелем Ильей Яшиным. Она ощутила на себе очень большое внимание: "На наши концерты стали приходит люди с камерами, которые пытались сделать ролики, что у нас Содом и Гоморра... Нам стали запрещать концерты".

Вере звонили и говорили, что нежелательно, чтобы группа "АлоэВера" выступала на фестивале. 

"Все организаторы фестивалей были растеряны... Они никогда с этим не сталкивались", - вспоминает она.

Галерея: Концерт группы "АлоэВера" (2019)

Концерты отменялись один за другим. Было ощущение бессилия: "Я прекрасно поняла, что если захотят в этой стране что-то сделать, чтобы я не пела ни одну песню, они смогут это сделать. Никто не будет за меня стоять... Этот момент был очень страшный".

Вера подчеркивает, что она не могла бы сделать по-другому: она не могла не выйти замуж. Она не могла не записать ролик в поддержку Алексея Навального: "Это все привело к тому, к чему привело". 

Певица долго говорила, что она вне политики. Но вдруг пришло время. Вдруг она поняла, что цензура существует. Тогда для нее стало важно выходить на митинги и записывать ролики. Это было ее личное желание.

Вера согласна с тем, что, возможно, она "не очень умная", но дает себе право на эту ошибку. 

"Для меня это сила, а для него это слабость", - отмечает Вера, говоря о моменте, когда общественность получила доступ к ее личной переписке и интимному видео.

"Мы живем в своем пузыре, и нам кажется, что весь мир такой", - рассуждает артистка. Она уверена, что "стыдить других людей - это общественная забава". Это разговор о ханжестве, которое надо преодолевать.

Вере казалось, что они с Ильей создадут хороший союз. Но у них возник разный взгляд на некоторые вещи. Отношения могут рассыпаться, "потому что каждый готов идти за своим".

8 октября 2021 года супруги объявили о разводе.  

Видео: Интервью с Верой Мусаелян


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