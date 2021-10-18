"Это общественная забава": солистка "АлоэВера" о ханжестве, поддержке Навального и браке с политиком

Солистка группы "АлоэВера" Вера Мусаелян состояла в браке с политиком и общественным деятелем Ильей Яшиным. Она ощутила на себе очень большое внимание: "На наши концерты стали приходит люди с камерами, которые пытались сделать ролики, что у нас Содом и Гоморра... Нам стали запрещать концерты".

Вере звонили и говорили, что нежелательно, чтобы группа "АлоэВера" выступала на фестивале.

"Все организаторы фестивалей были растеряны... Они никогда с этим не сталкивались", - вспоминает она.

Галерея: Концерт группы "АлоэВера" (2019)

Концерты отменялись один за другим. Было ощущение бессилия: "Я прекрасно поняла, что если захотят в этой стране что-то сделать, чтобы я не пела ни одну песню, они смогут это сделать. Никто не будет за меня стоять... Этот момент был очень страшный".

Вера подчеркивает, что она не могла бы сделать по-другому: она не могла не выйти замуж. Она не могла не записать ролик в поддержку Алексея Навального: "Это все привело к тому, к чему привело".

Певица долго говорила, что она вне политики. Но вдруг пришло время. Вдруг она поняла, что цензура существует. Тогда для нее стало важно выходить на митинги и записывать ролики. Это было ее личное желание.

Вера согласна с тем, что, возможно, она "не очень умная", но дает себе право на эту ошибку.

"Для меня это сила, а для него это слабость", - отмечает Вера, говоря о моменте, когда общественность получила доступ к ее личной переписке и интимному видео.

"Мы живем в своем пузыре, и нам кажется, что весь мир такой", - рассуждает артистка. Она уверена, что "стыдить других людей - это общественная забава". Это разговор о ханжестве, которое надо преодолевать.

Вере казалось, что они с Ильей создадут хороший союз. Но у них возник разный взгляд на некоторые вещи. Отношения могут рассыпаться, "потому что каждый готов идти за своим".

8 октября 2021 года супруги объявили о разводе.