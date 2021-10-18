Видземская больница объявляет чрезвычайную ситуацию и прекращает оказание плановых услуг

Такое решение было принято для того, чтобы обеспечить дополнительные ресурсы медперсонала и перепрофилировать койки для пациентов с Covid-19, неотложных и острых случаев. В настоящее время для лечения пациентов с Covid-19 в Видземской больнице выделено 102 койки, в том числе восемь реанимационных, для этого перепрофилированы первое и второе терапевтические отделения.

Сохранен ряд услуг, в том числе для пациентов "зеленого коридора"; медицинское обслуживание пациентов, которым необходимо продолжить или завершить лечение, неотложно начатое в стационаре; офтальмологические услуги, ведение беременности, родовспоможение и уход за грудничками; услуги острой и субострой реабилитации для людей, у которых отсрочка может вызвать риск наступления инвалидности или потери трудоспособности, в том числе для детей, у которых отложенная реабилитация может спровоцировать развитие функциональных нарушений, сказала Брила.

Доступность амбулаторных услуг сохраняется в нынешнем объеме: их предоставляют лицам, которые могут предъявить действующий сертификат Covid-19 или негативный результат теста на Covid-19, полученный в течение последних 72 часов.

К обслуживанию пациентов с Covid-19 в больнице привлекается персонал, ранее не имевший опыта работы в инфекционном отделении.

Пациентам терапевтического профиля также стоит считаться с тем, что в случае необходимости их могут перевести на лечение в какую-либо другую ближайшую больницу. Кроме того, Видземская больница обращается к медикам, вышедшим на пенсию, и студентам медицинских специальностей с приглашением поработать, чтобы помочь больнице, пациентам и всему обществу пережить чрезвычайное положение.

Больница индивидуально свяжется с пациентами по вопросу отложенных плановых медицинских услуг, и они не потеряют своего места в очереди на их получение, подчеркнула Брила.