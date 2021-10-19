Офтальмолог: Осень - время беречь глаза. Как делать это правильно?

Все эти факторы в итоге ухудшают качество жизни, мешают нормально работать, отдыхать, заниматься привычными делами. Но если на внешние явления мы никак повлиять не можем, то способ избежать их негативного влияния на глаза все же есть.

Прежде всего, это проветривание помещений, в которых вы долго находитесь. Также необходим регулярный отдых от гаджетов, чтобы глаза не уставали от мониторов и дисплеев. Поможет и простая гимнастика для глаз - смотреть то вдаль, то в близь. Ну и, конечно, не забывать, что есть препарат под названием "искусственная слеза".

По словам офтальмолога, обезопасить глаза поможет и хорошее освещение в квартире или офисе. Сейчас темнеет рано, а это значит, что все больше времени люди проводят с искусственным освещением. Необходимо, чтобы за рабочим столом была отдельная лампа, а не только общий свет. Нельзя смотреть телевизор в темноте, то же самое касается и просмотра информации или видео на дисплее компьютера или телефона.

Также офтальмолог Екатерина Скитецкая советует людям, которые носят контактные линзы, сейчас почаще носить все-таки очки - осенью появляется много разных вирусов и это поможет тому, чтобы они не попали в глаза. По крайней мере, это актуально при посещении лечебных учреждений.

"Осенью становится меньше витаминов, а простуды к нам липнут чаще, - рассказывает офтальмолог Екатерина Скитецкая, - так что, вспоминаем о витаминах А и Е, лютеине и зеаксантине. Из доступных сейчас продуктов, содержащих полезные для глаз вещества - это черника, апельсины, брокколи и шпинат. Не забываем про груши и яблоки, конечно. В аптеках продаются специальные витаминные комплексы для глаз, содержащие, в основном, А, Е витамины, а, если еще для сетчатки - то лютеин и зеаксантин. Там вместе идет и цинк, и все микроэлементы тоже".

Всем кто заботится о своем зрении необходимо знать о природном пигменте, который не вырабатывается нашим организмом, но от него зависит качество и четкость зрения человека. Речь идет о лютеине. Его главная функция - увеличение остроты зрения, посредством фильтрации части солнечного спектра до попадания ее на фоторецепторы, преобразующие энергию света в нервные импульсы. Именно благодаря этому мы видим четко, различая даже мелкие детали. Вместе с тем, лютеин гасит воздействие сине-фиолетовой, агрессивной части солнечного спектра, предохраняя сетчатую оболочку от свободных радикалов, образование которых происходит на свету. Это защищает сетчатку от разрушения, связанного с возрастными изменениями и воздействием внешних факторов.

Именно лютеин помогает улучшить остроту зрения и различение деталей, укрепляет защиту от свободных радикалов, которые образуются на прямом свету. При недостатке лютеина в организме зрение сильно страдает: ухудшается четкость видимой картинки, дегенерирует сетчатка, мутнеет хрусталик, наступает частичная слепота.

Лютеин необыкновенно важен для некоторых процессов жизнедеятельности человека, однако вырабатывать его самостоятельно организм не способен. Поэтому необходимое количество данного вещества должно попадать извне - с пищей или витаминными добавками.