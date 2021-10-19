Ратас: Эстония тоже не слишком далека от чрезвычайной ситуации

Он прокомментировал жесткие ограничения, которые начнут действовать в Латвии с 21 октября , и признал, что если плановое лечение в больницах закрылось, то других возможностей нет.

"Я очень надеюсь, что правительство Эстонии сможет быстро принять мотивационные меры, а также возможные другие меры для предотвращения распространения вируса. Если этого не произойдет, то может случиться, что мы столкнемся с тем же", - сказал он.

Ратас добавил, что единственным и самым важным вопросом является способность больниц принимать пациентов.

"Если плановое лечение закроется, то ограничений не избежать", - сказал Ратас, добавив, что обществу следует быть готовым к тому, что до чрезвычайной ситуации недалеко.

Свежая коронастатистика

За минувшие сутки в Эстонии сделано 7577 тестов на Сovid-19, позитивный результат дали 1102 теста, скончались шесть зараженных коронавирусом.

По состоянию на утро вторника стационарное лечение из-за симптомов Сovid-19 требуется 412 пациентам, 211 из них не вакцинированы (69,4%), а 93 человека (30,6%) завершили курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 63 новых историй болезни. Скончались шесть человек с коронавирусом: 67-летняя женщина, 70-летний мужчина, 71-летний мужчина, 77-летняя женщина, 92-летняя женщина и 94-летняя женщина.

Среди тех, у кого за минувшие сутки о подтвердились новые случаи коронавируса, не вакцинированы 686 человек, а у 416 курс вакцинации завершен.