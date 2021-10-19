Кариньш предложил обязательную вакцинацию для всех латвийцев старше 50 лет

Как премьер заявил во вторник на заседании правительства, если в течение четырех недель, когда в стране будет объявлен локдаун, охват вакцинацией не увеличится, латвийцам придется и дальше сидеть дома, пока другие европейские страны будут развиваться.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) на заседании пояснил, что для увеличения охвата вакцинацией населения старше 50 лет рекомендуется стимулировать вакцинацию против Covid-19 в целом или при получении определенных услуг.

Говоря об этой инициативе, министр выразил поддержку, добавив, что "у нас есть довольно ограниченные инструменты для стимулирования вакцинации пожилых и наиболее подверженных риску лиц". В то же время он считает, что здесь могут возникнуть юридические проблемы, в настоящее время такое обязательство возлагается на основе трудоустройства.

Между тем министр юстиции Янис Борданс (JKP) заявил, что, по его мнению, было бы комично вводить такое обязательство, поскольку гораздо более целесообразно ввести обязательную вакцинацию для определенных профессий. "Я не понимаю, что это может означать - обязательная вакцинация пожилых людей", - сказал министр. В то же время министр благосостояния Гатис Эглитис поддержал предложение премьер-министра.

Вакцинацию от Сovid-19 завершила половина жителей Латвии

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), вакцинацию от Covid-19 завершила половина населения Латвии.

На данный момент в Латвии первую дозу вакцины против Covid-19 получили около 849 000 человек (примерно 45% населения страны). Из них около 756 000 человек получили вторую дозу и около 185 000 - однократную вакцину Johnson & Johnson. В результате общее количество вакцинированных составляет 941 000 человек, или 50% населения страны.

На сегодняшний день третью дозу вакцины получили примерно 2600 человек, или 0,14% населения Латвии. Третья доза назначается людям с очень ослабленным иммунитетом и пожилым людям.

После введения обязательной вакцинации для ряда работников вакцинационная активность в Латвии продолжает оставаться относительно высокой.