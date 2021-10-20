Алвис Херманис: Искусство - это желательный эффект, который может вспыхнуть, а может не вспыхнуть

- Есть ли в спектакле "Горбачев" что-то, что не соответствует действительности, но необходимо с художественной точки зрения?

- Может быть, да, но надо сказать, что текст в спектакле - это цитаты героев из разных воспоминаний, 97 процентов - это точно цитаты, может быть, три процента - от меня или от актеров. Может быть, добавили что-то, чтобы было более драматично. Нам это позволяется: мы не историки, мы не журналисты, мы работаем на территории вымысла, воображения, так что нам можно.

- В Театре наций вы ставили спектакль по рассказам Шукшина. Это необычный выбор для зарубежного режиссера. Почему именно Шукшин?

- Пока я в России ставил только два этих спектакля. Первый был очень давно, лет 14 назад. Они меня пригласили и предложили поработать, и я просто подумал: раз я никогда раньше не работал в России, я хочу что-то очень-очень русское, чтобы мне самому было интересно. Тогда я предложил делать Шукшина. Моим первым условием было, что репетиции мы начнем в его родной деревне, и это случилось. Я сам, кроме Москвы и Петербурга, раньше нигде не бывал, так что через Шукшина я хотел сам больше узнать про Россию. То, что я увидел - это, конечно, совсем другая Россия.

- Театр для вас - это в первую очередь работа или искусство?

- Конечно, работа, потому что искусство - это желательный эффект, который может вспыхнуть, а может не вспыхнуть. Это не совсем контролируется, но если много-много работать, то, может быть, заслужишь, что и искусство когда-нибудь родится. Когда дети утром спрашивают: "Куда идешь?" - конечно, я говорю им, что иду на работу.

- Какой театр вам ближе - режиссерский или актерский?

- Надо признаться, что чем опытнее, чем старше я становлюсь, тем больше меня интересует актерский театр, потому что, конечно, режиссерские трюки - эффектные и нравятся публике, но настоящий благородный театр рождается, конечно, через актерское мастерство. Это намного более рафинированный, высокий уровень.

В Восточной Европе и Балтии театр более эмоциональный

- Чем для вас работа в России отличается от работы в Европе?

- Европу обобщать тоже опасно. В каждой стране, в каждом городе свои, конечно, нюансы...

- Давайте обратимся к Швейцарии, где вы ставили "Собачье сердце" Булгакова.