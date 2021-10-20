Алвис Херманис: Искусство - это желательный эффект, который может вспыхнуть, а может не вспыхнуть

- Есть ли в спектакле "Горбачев" что-то, что не соответствует действительности, но необходимо с художественной точки зрения?
- Может быть, да, но надо сказать, что текст в спектакле - это цитаты героев из разных воспоминаний, 97 процентов - это точно цитаты, может быть, три процента - от меня или от актеров. Может быть, добавили что-то, чтобы было более драматично. Нам это позволяется: мы не историки, мы не журналисты, мы работаем на территории вымысла, воображения, так что нам можно.
- В Театре наций вы ставили спектакль по рассказам Шукшина. Это необычный выбор для зарубежного режиссера. Почему именно Шукшин?
- Пока я в России ставил только два этих спектакля. Первый был очень давно, лет 14 назад. Они меня пригласили и предложили поработать, и я просто подумал: раз я никогда раньше не работал в России, я хочу что-то очень-очень русское, чтобы мне самому было интересно. Тогда я предложил делать Шукшина. Моим первым условием было, что репетиции мы начнем в его родной деревне, и это случилось. Я сам, кроме Москвы и Петербурга, раньше нигде не бывал, так что через Шукшина я хотел сам больше узнать про Россию. То, что я увидел - это, конечно, совсем другая Россия.
- Театр для вас - это в первую очередь работа или искусство?
- Конечно, работа, потому что искусство - это желательный эффект, который может вспыхнуть, а может не вспыхнуть. Это не совсем контролируется, но если много-много работать, то, может быть, заслужишь, что и искусство когда-нибудь родится. Когда дети утром спрашивают: "Куда идешь?" - конечно, я говорю им, что иду на работу.
- Какой театр вам ближе - режиссерский или актерский?
- Надо признаться, что чем опытнее, чем старше я становлюсь, тем больше меня интересует актерский театр, потому что, конечно, режиссерские трюки - эффектные и нравятся публике, но настоящий благородный театр рождается, конечно, через актерское мастерство. Это намного более рафинированный, высокий уровень.
В Восточной Европе и Балтии театр более эмоциональный
- Чем для вас работа в России отличается от работы в Европе?
- Европу обобщать тоже опасно. В каждой стране, в каждом городе свои, конечно, нюансы...
- Давайте обратимся к Швейцарии, где вы ставили "Собачье сердце" Булгакова.
- У Швейцарии и Москвы единственная общая черта - там много денег, и в театре - тоже. Именно в театре. Все остальное, конечно, различается. Но это только нюансы, знаете, нюансы различаются, потому что театральное братство - люди, которые занимаются театром - у них все-таки намного больше сходства, чем различий, они все-таки похожи везде. Это особенный народ - актеры. Они живут в каком-то другом режиме. Я так скажу: между русскими и немецкими актерами намного-намного меньше разницы, чем, скажем, между русскими актерами и другими жителями России. Я бы так даже сказал. Актеры - это уже отдельная планета.