Сотрудники ФБР провели обыски в домах семьи Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке

Сотрудники ФБР провели обыски в домах в Вашингтоне и Нью-Йорке, связанных с семьей Олега Дерипаски. Бизнесмен с 2018 года находится под санкциями США. Представитель Дерипаски подтвердила Би-би-си, что ФБР обыскивает дома родственников миллиардера в США.
Корреспондент Эн-би-си Лора Стриклер опубликовала несколько фотографий, сделанных возле дома Дерипаски. На них видно, что у входа в здание находятся несколько человек в куртках с надписью "ФБР".
Сотрудники ФБР проводят обыск в доме российского бизнесмена и ограничивают доступ к зданию. Журналистка также сообщила, что агенты внесли в дом Дерипаски несколько профессиональных осветительных приборов.
Кроме того, агенты ФБР провели обыск и изъяли несколько предметов в доме семьи Дерипаски в центре Нью-Йорка, в районе Гринвич-виллидж на Манхэттене.
Представитель Олега Дерипаски Лариса Беляева подтвердила Би-би-си, что ФБР обыскивает дома его родственников в Вашингтоне и Нью-Йорке. "ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", - сказала она.
Причины обыска пока неясны. РИА Новости в вашингтонском офисе ФБР заявили, что не подтверждают и не опровергают информацию, касающуюся возможных расследований.
Дерипаска и США
Дерипаска занимает 37-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. По оценкам журнала, его состояние составляет 16,8 млрд долларов.
Дерипаска - российский олигарх и бывший деловой партнер американского юриста Пола Манафорта, руководившего предвыборным штабом Дональда Трампа в июне-августе 2016 года, пишет Уинтер в "Твиттере".
Российский миллиардер попал в число бизнесменов, которых американский минфин считает близкими к президенту России Владимиру Путину. Имя Дерипаски фигурировало в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
СМИ сообщали о деловых контактах Дерипаски с Манафортом, который был вынужден покинуть избирательный штаб Трампа, когда стало известно о его сотрудничестве с украинской Партией регионов. Он стал первым обвиняемым по результатам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера и был осужден.
В интервью изданию The Hill Дерипаска говорил, что в разговоре с агентами ФБР еще в сентябре 2016 года доказывал отсутствие дружбы с Манафортом. "Но поскольку я россиянин, я бы очень удивился, если бы кто-либо из России пытался бы выйти на него с какой-либо целью и не спросил бы моего мнения, - пересказывал он свою беседу с представителями ФБР. - Я сказал им прямо, я просто не верю, что он стал бы продвигать какие-либо интересы России [на выборах], особенно с учетом того, что он делал по Украине последние семь-восемь лет".
В 2018 году минфин США ввел персональные санкции против Дерипаски и еще ряда российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников в связи с "враждебными действиями России по всему миру". Помимо самого Дерипаски под санкции попали восемь связанных с ним компаний, в том числе подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".
В 2019 году США сняли санкции с трех компаний Дерипаски после того, как он отказался от контроля над ними. Однако спустя год агентство Блумберг сообщило, что европейские чиновники направили властям США доклад, в котором говорилось, что Дерипаска сохранил значительное влияние над En+. В компании эти предположения категорически отвергли.