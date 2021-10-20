Сотрудники ФБР провели обыски в домах семьи Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке

Корреспондент Эн-би-си Лора Стриклер опубликовала несколько фотографий, сделанных возле дома Дерипаски. На них видно, что у входа в здание находятся несколько человек в куртках с надписью "ФБР".

Breaking: FBI raiding home of Oleg Deripaska as per law enforcement. ⁦@NBCNews⁩ pic.twitter.com/nbKdhaFKh3 — Laura Strickler (@strickdc) October 19, 2021

Сотрудники ФБР проводят обыск в доме российского бизнесмена и ограничивают доступ к зданию. Журналистка также сообщила, что агенты внесли в дом Дерипаски несколько профессиональных осветительных приборов.

Обыск в доме семьи Дерипаски в Вашингтоне ФОТО: EPA

Кроме того, агенты ФБР провели обыск и изъяли несколько предметов в доме семьи Дерипаски в центре Нью-Йорка, в районе Гринвич-виллидж на Манхэттене.

Представитель Олега Дерипаски Лариса Беляева подтвердила Би-би-си, что ФБР обыскивает дома его родственников в Вашингтоне и Нью-Йорке. "ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", - сказала она.

Причины обыска пока неясны. РИА Новости в вашингтонском офисе ФБР заявили, что не подтверждают и не опровергают информацию, касающуюся возможных расследований.

Дерипаска и США

Дерипаска занимает 37-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. По оценкам журнала, его состояние составляет 16,8 млрд долларов.

Изъятие документов в доме семьи Дерипаски в Нью-Йорке ФОТО: Reuters

Дерипаска - российский олигарх и бывший деловой партнер американского юриста Пола Манафорта, руководившего предвыборным штабом Дональда Трампа в июне-августе 2016 года, пишет Уинтер в "Твиттере".

Российский миллиардер попал в число бизнесменов, которых американский минфин считает близкими к президенту России Владимиру Путину. Имя Дерипаски фигурировало в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

СМИ сообщали о деловых контактах Дерипаски с Манафортом, который был вынужден покинуть избирательный штаб Трампа, когда стало известно о его сотрудничестве с украинской Партией регионов. Он стал первым обвиняемым по результатам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера и был осужден.

В интервью изданию The Hill Дерипаска говорил, что в разговоре с агентами ФБР еще в сентябре 2016 года доказывал отсутствие дружбы с Манафортом. "Но поскольку я россиянин, я бы очень удивился, если бы кто-либо из России пытался бы выйти на него с какой-либо целью и не спросил бы моего мнения, - пересказывал он свою беседу с представителями ФБР. - Я сказал им прямо, я просто не верю, что он стал бы продвигать какие-либо интересы России [на выборах], особенно с учетом того, что он делал по Украине последние семь-восемь лет".

В 2018 году минфин США ввел персональные санкции против Дерипаски и еще ряда российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников в связи с "враждебными действиями России по всему миру". Помимо самого Дерипаски под санкции попали восемь связанных с ним компаний, в том числе подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".