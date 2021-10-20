Анне Нетребко потребовалась срочная операция

Как сообщили в пресс-службе Венской оперы, выступления оперной дивы должны были состояться 24 октября и в первой половине ноября. Кто заменит Анну Нетребко на сцене пока не ясно.

Нетребко рассказала, что много месяцев страдает от мучительной боли в правом плече. Врачи посоветовали ей срочно сделать операцию, после чего её еще ждёт курс реабилитации. Для хирургического вмешательства певица полетит в США.

"К сожалению, я вынуждена отменить мои выступления в "Набукко" в Венской государственной опере. Я много месяцев страдаю от изнурительной боли в плече, и мой доктор посоветовал мне срочно сделать операцию, а затем немедленно начать физическую реабилитацию, чтобы решить эту проблему", - цитирует Нетребко издание Operawire.