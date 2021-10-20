Медики повторно публикуют трогательное видео, в котором обращаются к общественности

"Более года назад, во время первой волны Covid-19, наши латгальские коллеги с помощью специальной песни призвали всех соблюдать установленные в стране меры безопасности, чтобы защитить себя и своих близких. Теперь, когда больницы быстрее наполняются зараженными Covid-19 пациентами, это сообщение стало еще сильнее.