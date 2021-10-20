Медики повторно публикуют трогательное видео, в котором обращаются к общественности

"Более года назад, во время первой волны Covid-19, наши латгальские коллеги с помощью специальной песни призвали всех соблюдать установленные в стране меры безопасности, чтобы защитить себя и своих близких. Теперь, когда больницы быстрее наполняются зараженными Covid-19 пациентами, это сообщение стало еще сильнее.
Только вместе мы сможем остановить стремительное распространение вируса в стране. Как напоминает песня: "После грозы всегда будет солнце, после ночи всегда будет утро". Не будем равнодушными друг к другу и нашему будущему!", - сказано на странице Неотложной медицинской помощи.
Видео: Обращение медиков к обществу