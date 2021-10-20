Ср, 20.10.2021
Я не понимаю, что это может означать - обязательная вакцинация пожилых людей Янис Борданс, министр юстиции
Янис Борданс, министр юстиции

Медики повторно публикуют трогательное видео, в котором обращаются к общественности

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Служба неотложной медицинской помощи повторно опубликовала трогательный видеоролик с призывом к совместным усилиям остановить быстрое распространение вируса в стране.

"Более года назад, во время первой волны Covid-19, наши латгальские коллеги с помощью специальной песни призвали всех соблюдать установленные в стране меры безопасности, чтобы защитить себя и своих близких. Теперь, когда больницы быстрее наполняются зараженными Covid-19 пациентами, это сообщение стало еще сильнее.

Мы призываем всех соблюдать государственные меры предосторожности и сделать выбор в пользу вакцинации, тем самым защитив себя от серьезного заболевания или даже смерти.

Только вместе мы сможем остановить стремительное распространение вируса в стране. Как напоминает песня: "После грозы всегда будет солнце, после ночи всегда будет утро". Не будем равнодушными друг к другу и нашему будущему!", - сказано на странице Неотложной медицинской помощи. 

Видео: Обращение медиков к обществу


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