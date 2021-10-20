Юрия Дудя оштрафовали на 1000 евро по делу о пропаганде наркотиков

Сам блогер на заседании суда не присутствовал. Его адвокат планирует обжаловать штраф . Согласно соответствующей статье журналисту грозил штраф до 1,5 млн рублей (более 18 000 евро).

Напомним, протокол на Дудя в июне составили по жалобе "Лиги безопасного интернета" - из-за интервью с рэпером Моргенштерном и украинским блогером Ивангаем.

Интервью с Моргенштерном было опубликовано на YouTube-канале "вДудь" в ноябре 2020-го и с того времени набрало почти 29 млн просмотров. В свою очередь, видео Дудя с Ивангаем с марта этого года набрало 21 млн просмотров.