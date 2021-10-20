Ср, 20.10.2021
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Алексей Вишняков, сотрудник RAKUS

Юрия Дудя оштрафовали на 1000 евро по делу о пропаганде наркотиков

Юрий Дудь ФОТО: скриншот с youtube.com

Зюзинский суд Москвы назначил журналисту Юрию Дудю штраф в размере 100 тысяч рублей (примерно 1210 евро) по делу о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Сам блогер на заседании суда не присутствовал. Его адвокат планирует обжаловать штраф. Согласно соответствующей статье журналисту грозил штраф до 1,5 млн рублей (более 18 000 евро).

Напомним, протокол на Дудя в июне составили по жалобе "Лиги безопасного интернета" - из-за интервью с рэпером Моргенштерном и украинским блогером Ивангаем. 

Интервью с Моргенштерном было опубликовано на YouTube-канале "вДудь" в ноябре 2020-го и с того времени набрало почти 29 млн просмотров. В свою очередь, видео Дудя с Ивангаем с марта этого года набрало 21 млн просмотров.


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