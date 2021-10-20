Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший профессора Мориарти в советском "Шерлоке Холмсе"
Ушел из жизни актер театра и кино, заслуженный артист России Виктор Евграфов. Об этом сообщается на сайте студии "Самарафильм".
Ушел из жизни актер театра и кино, заслуженный артист России Виктор Евграфов. Об этом сообщается на сайте студии "Самарафильм".
Артисту было 73 года. Согласно предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Евграфов восстанавливался после недавно перенесенного Covid-19.
Артист будет похоронен на родине в Самаре на "Аллее актеров".
В 1980 году Евграфов исполнил роль профессора Мориарти в двух сериях советской киноверсии "Шерлока Холмса" ("Смертельная схватка" и "Охота на тигра").
Кроме работы актером, Евграфов участвовал в съемках 32 картин в качестве каскадера.
В 1994-м он получил звание "Заслуженный артист России".