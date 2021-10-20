Ср, 20.10.2021
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Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший профессора Мориарти в советском "Шерлоке Холмсе"

ФОТО: Кадр из фильма

Ушел из жизни актер театра и кино, заслуженный артист России Виктор Евграфов. Об этом сообщается на сайте студии "Самарафильм". 

Артисту было 73 года. Согласно предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Евграфов восстанавливался после недавно перенесенного Covid-19.

Артист будет похоронен на родине в Самаре на "Аллее актеров".

В 1980 году Евграфов исполнил роль профессора Мориарти в двух сериях советской киноверсии "Шерлока Холмса" ("Смертельная схватка" и "Охота на тигра"). 

Кроме работы актером, Евграфов участвовал в съемках 32 картин в качестве каскадера.

В 1994-м он получил звание "Заслуженный артист России".


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