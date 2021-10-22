"Веном 2" - хуже или лучше первой части? Обсуждаем премьеру и философствуем о лысых мужчинах!
Новый выпуск видеоподкаста "Кина - будет!" вышел. Темой сегодняшнего разговора стало продолжение комиксного фильма об инопланетном паразите - "Веном 2".
Новый выпуск видеоподкаста "Кина - будет!" вышел. Темой сегодняшнего разговора стало продолжение комиксного фильма об инопланетном паразите - "Веном 2".
Первая часть была встречена неоднозначно. С одной стороны, прекрасный Том Харди, который веселил перебранкой главных героев (Эдди Брока он сыграл, а Венома озвучил). С другой - отказ от рейтинга 18+ обозначил рамки картины: никакой крови, никаких жутких сцен, все для того, чтобы увеличить потенциальную аудиторию.
Что же продолжение? Работа над ошибками и разработка потенциала или продолжение пути по накатанной колее? И что с париком Вуди Харрельсона? В сцене после титров первой части он был отвратителен, над чем веселился весь интернет. Будут ли волосы главного злодея второй части такими же забавными?
Ну и традиционные рекомендации - "правильный "Веном", снятый за копейки три года назад, и итальяно-латвийский документальный фильм про классика европейского кино.
P. S. Подкаст был записан до закрытия кинотеатров. Но будем надеяться, что уже достаточно скоро вы сможете сверить свое впечатление от фильма с мнением ведущих, если вы, конечно, не успели посмотреть "Веном 2" раньше.