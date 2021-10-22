Попытка купить Covid-19 через газету: начата проверка, учительница заболела

По словам представителя Госполиции Земгальского региона Арлиты Долги, учительница установлена, с ней прошел один разговор.

Однако сейчас педагог больна и контактирование с ней не является возможным.

Полиция также запросила информацию у Центра профилактики и контроля заболеваний, чтобы выяснить, не заразилась ли она коронавирусом от заболевшего контактного лица, так как сама педагог полиции такие данные не предоставляет. Параллельно ведется установление личности и других учителей, которые, возможно, хотели заразиться Covid-19.

Несмотря на то, что объявление было размещено в газете Bauskas Dzīve, как полиция, так и самоуправление края подтвердили агентству LETA, что педагог работает в образовательных учреждениях Риги, а не Бауски. В то же время самоуправление Бауского края призвало полицию расследовать этот случай.

Напомним, ранее передача Panorāma Латвийского телевидения сообщила, что в последнее время жители с помощью объявлений неоднократно искали возможность заразиться коронавирусом, чтобы получить сертификат о перенесенной болезни и избежать вакцинации, одно из таких объявлений учительница разместила в газете Bauskas Dzīve.

Журналистам удалось дозвониться до нее и почти договориться о сделке. Более того, женщину, представившуюся Иветой, не смутила даже требуемая за эту услугу сумма - 100 евро. Главное, чтобы человек мог показать положительный результат теста на Covid-19.

"Мои коллеги тоже ищут. Мы - учителя в нескольких школах, компания тех, кто не вакцинирался. Как вы знаете, 15 ноября мы останемся без работы", - пояснила в телефонном разговоре учительница.

На вопрос, готова ли она к тому, что болезнь может быть серьезной, Ивета сказала: "Это мы знаем, но у нас с иммунитетом у всех все в порядке. Я думаю, что мы переболеем совсем легко. В любом случае мы не боимся болезни. Мы боимся прививки недоказанной вакциной, которая не исследована надлежащим образом. Мы этого боимся. Так как мы не знаем, что произойдет чрез пять, десять лет, какая мутация будет от этой вакцины".