Выездная вакцинация в микрорайонах Риги: где искать заветный автобус сегодня?
Сегодня в нескольких микрорайонах Риги можно будет сделать прививку от Covid-19 в специальных автобусах для вакцинации, сообщили агентству LETA в Рижской Думе.
Сегодня в нескольких микрорайонах Риги можно будет сделать прививку от Covid-19 в специальных автобусах для вакцинации, сообщили агентству LETA в Рижской Думе.
Выездная вакцинация проводится по принципу живой очереди, и предварительная запись не требуется, но необходимо иметь при себе действующий документ, удостоверяющий личность. Будут доступны вакцины Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.
Каждый выездной пункт вакцинации может обслужить от 75 до 100 человек с учетом того, что каждому человеку все равно приходится ждать 15 минут после прививки в помещении, поскольку наблюдается реакция на вакцину. Пожилые люди будут иметь приоритет.
Автобус для вакцинации будет доступен с 7.00 до 10.00 на улице Хоспиталю, 1, с 16.00 до 20.00 у магазина Depo на шоссе Рига-Сигулда, 6. С 11.00 до 15.00 сделать прививку можно будет у магазина Lidl на улице Эйзенштейна, 81 и у торгового центра Elkor на Бривибас гатве, 201.
Также автобус будет находиться с 16.00 до 20.00 около центра отдыха Lido на ул. Краста, 76, и с 11.00 до 15.00 у магазина Maxima на ул. Сахарова, 20а.
Галерея: Вакцинационный автобус в Риге
А что в регионах?
Сегодня выездная вакцинация от Covid-19 пройдет в Прейльском и Аугшдаугавском краях, сообщили агентству LETA в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.
Будут предлагаться вакцины Moderna, Johnson&Johnson, а молодым людям до 25 лет - вакцина Pfizer/BioNTech.
В центре социальных услуг в Науене Аугшдаугавского края прививку можно будет сделать вакцинацию с 10.00 до 12.00, а в Риебинской волостной управе Прейльского края - с 14.00 до 17.00.
На вакцинацию нужно взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту), паспорт вакцинации (если есть), а подросткам 12-13 лет необходимо присутствие матери, отца или другого законного представителя, а также документы - паспорт или удостоверение личности законного представителя и документ ребенка, то есть паспорт или свидетельство о рождении или в случае необходимости нотариально заверенная доверенность.