"Долго буду помнить тот взгляд": Пересильд и Шипенко о проблемах с полетом на МКС

На станции МКС "киноэкипаж" провел 12 суток. 17 октября спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-18" ("Ю. А. Гагарин"), на борту которого находились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, успешно приземлился в степи Казахстана.

На МКС они снимали фильм "Вызов". Клим и Юлия признались, что вернувшись некоторое время во сне ощущали, будто их кровати под углом и в невесомости. Перед самым полетом звезды практически не спали и волновались. Пересильд призналась, что для нее было важно, чтобы к ракете ее вел главный конструктор и Константин Эрнст.

"В тот момент, когда мы уже надели скафандры, волнение у меня где-то было в печенке... Я уже шла как танк", - отметила Юлия.

Для Клима этот полет был "аттракционом". Он указал, что старался получать удовольствие. Перегрузки актеры перенесли хорошо, ведь их основательно подготовили.

Оказывается, их полет прошел не совсем гладко - ракета с экипажем не смогла сразу состыковаться с МКС. Сначала во время стыковки отказала автоматика. Актеры понимала, что что-то идет не так.

"Когда первая система отказала, я еще снимал... Мы замерли. Переглянулись с Юлей", - вспоминает Клим.

Знаменитости признались, что они не профессиональные космонавты, но были готовы броситься на помощь и самостоятельно состыковать аппарат. В эфире Первого канала Пересильд рассказала, какой стресс она пережила в тот момент.

"Я посмотрела на Клима. И очень долго буду помнить тот взгляд...Он останется в моем сердце... Ни слова не сказали друг другу. Я в зажиме сказала: "Антон, я готова приступить к расчетам". Каким расчетам? Что я в этот момент была готова рассчитать? Не знаю", - рассказывает актриса.

Один модуль МКС Пересильд сравнила с коммунальной комнатой, в которой много людей делают массу вещей одновременно.

Напомним, во вторник, 5 октября, в 11 часов 55 минут (по латвийскому времени) с Байконура на МКС успешно стартовал первый в мире киноэкипаж. В основном составе - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Они будут снимать сцены для фильма "Вызов". На станции актриса и режиссер провели 12 дней.