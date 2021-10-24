Опрос: 16% латвийцев регулярно чувствуют безнадежность и беспомощность

В целом 2% испытывают чувство безнадежности и беспомощности постоянно, 14% - часто.

По сравнению с опросом, проведенным в марте этого года, сейчас ситуация немного улучшилась, так как весной с чувством безнадежности и бессилия регулярно боролся каждый четвертый респондент, или 25%, в том числе 5% из них испытывали эти чувства постоянно и 20% - часто.

Ситуация особенно тревожна среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, так как в настоящее время 35% этой группы респондентов указывают, что они регулярно испытывают чувство безнадежности и беспомощности.

В последние 12 месяцев негативные эмоции чаще наблюдаются у мужчин. Чувство безнадежности и беспомощности регулярно испытывают 18% мужчин (3% - постоянно, 15% - часто) и 15% женщин (1% - постоянно, 14% - часто).