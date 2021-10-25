За время пандемии латвийцы начали больше пить

В свою очередь 42% не заметили изменений в привычках употребления алкоголя, а 24% сказали, что не употребляют вообще. 2% бросили пить во время пандемии, а еще 2% не смогли дать ясный ответ.

Значительно чаще употреблять алкоголь стали мужчины. Говоря о языке опрошенных, в основном больше пить сейчас начали именно латыши. Согласно данным опроса, больше всего употребление алкоголя выросло в возрастных группах от 25 до 34 и от 35 до 44.