Пн, 25.10.2021
Если у нас впереди еще одни выходные такие же, как были прошлые, то мы, вероятно, будем вынуждены открыть наш мобильный морг Валдис Микельсонс, руководитель Центра патологии RAKUS
Валдис Микельсонс, руководитель Центра патологии RAKUS

За время пандемии латвийцы начали больше пить

Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

С начала пандемии весной прошлого года 16% процентов опрошенных жителей Латвии указали, что стали чаще употреблять алкоголь. Это на 6% больше, чем в прошлом октябре, когда такой ответ дали 10% респондентов, согласно данным BENU Aptiekas Stresa termometrs.

В свою очередь 42% не заметили изменений в привычках употребления алкоголя, а 24% сказали, что не употребляют вообще. 2% бросили пить во время пандемии, а еще 2% не смогли дать ясный ответ.

Значительно чаще употреблять алкоголь стали мужчины. Говоря о языке опрошенных, в основном больше пить сейчас начали именно латыши. Согласно данным опроса, больше всего употребление алкоголя выросло в возрастных группах от 25 до 34 и от 35 до 44.

Авторы опроса выяснили, что употребление алкоголя слегка выросло по сравнению с прошлым годом. К тому же, снизилось количество людей, не употребляющих алкоголь вообще, с 33% до 27%.


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