Главарь самой большой "русской" банды Америки переехал в израильскую тюрьму

Бригада поставила рекорд по количеству кооператоров.

Абрамов вступил в это кооперативное движение чуть ли не в день ареста, или, как выражается известный бруклинский громила Моня Эльсон, "еще в лифте". Абрамова арестовали 4 ноября 2004 года, тут же нацепили на него цифровое записывающее устройство и отправили записывать разговор с Друбецким.

На первых же свиданиях с дознавателями Абрамов поведал им о таком количестве преступлений, что перечислять их все бессмысленно, и я упомяну лишь самые знаковые.

Тюремные фотографии татуировок Абрамова ФОТО: US Attorney's Office EDNY

Впервые он попал в газету в 1991 году, когда New York Post объявила об аресте группы советских эмигрантов, в том числе Абрамова, которому было тогда 25 лет. Арест был плодом месячного следствия, кульминацией которого стал обыск в квартире в Бруклине, где были изъяты огнестрельное оружие, патроны, самодельная бомба и ручная граната.

Абрамов отсидел около десяти лет и вскоре после освобождения взялся за старое в составе бригады, удостоившейся потом его имени. Самым нашумевшим ее преступлением было ограбление среди бела дня ювелирного магазина Michael Ashton Fine Jewelry на фешенебельной Мэдисон-авеню в Нью-Йорке.

Оно также было крайне редким "русским" преступлением, поскольку выходцы из СНГ, как правило, грабят свои, а не туземные магазины.

Наконец, хотя налетчики утащили драгоценности на миллион долларов, ограбление было исключительно бездарным.

Грабители, ворвавшиеся в магазин около 11:30 утра 16 июля 2004 года, говорили с продавщицами по-английски с русским акцентом, а между собой - явно по-русски. Поэтому власти сразу начали поиски налетчиков в русской общине. Задачу облегчило то, что она кишит осведомителями.

Помогли и капли свежей крови, оставленные одним из налетчиков на полу после того, как он разбил рукой витрину. Их сверили с общеамериканской базой данных и обнаружили, что ДНК принадлежит Абрамову, у которого брали на память генетический материал после предыдущих арестов.

Наружное наблюдение засекло его в Бруклине за рулем "Хонды Аккорд", которую перед ограблением дважды штрафовали поблизости от ювелирного магазина.

Наконец, грабители пошли на дело без масок.

Одно преступление Абрамова вообще закончилось позорным провалом, поскольку хозяйка ресторана "Татьяна" Татьяна Варзар наотрез отказалась отдать ему ценные вещи, хотя он бил ее рукояткой пистолета по голове и по ногам, которыми она отбивалась от него, откинувшись назад в своей открытой машине.

"У меня потом ноги были, как чернила", - вспоминала она.

26 февраля 2004 года он напал на хрупкую миловидную женщину в гараже на набережной Брайтон-Бич рядом ее рестораном. Было 2 часа дня в субботу.

На этот раз Абрамов пошел на дело в маске, хотя Татьяна мимолетно увидела его лицо, когда ее каблук сдвинул маску в сторону.