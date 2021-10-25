Комендантский час: полиция за ночь проверила 4452 человек
Прошедшей ночью во время комендантского часа было заведено 217 административных протоколов в связи с несоблюдением ограничений из-за Covid-19, сообщает агентство LETA.
Прошедшей ночью во время комендантского часа было заведено 217 административных протоколов в связи с несоблюдением ограничений из-за Covid-19, сообщает агентство LETA.
Всего были проверены 4452 человека, у 3851 из которых были заполнены подтверждения. Полицейские сделали 556 профилактических указаний. Еще в 46 случаях было принято решение о начале административного процесса.
Галерея: Комендантский час в Риге
Напомним, начальник Госполиции Арманд Рукс в передаче Rīta panorāma заявил, что нарушений во время установленного несколько дней назад локдауна меньше, чем наблюдалось за тот же период времени в прошлом году.
Он признал, что это хорошая новость, но за ней следует плохая, так как по-прежнему есть люди, которые не принимают или не хотят принимать принятые в Латвии ограничения, так как, по их мнению, они к ним не относятся.
"Чаще всего эти нарушения связаны с пребыванием на улице в период времени с 20:00 до 5 часов утра, когда установлен комендантский час, нередко ловят людей и в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал Рукс, добавив, что серьезных нарушений запретов на собрания констатировано не было.