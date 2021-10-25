Комендантский час: полиция за ночь проверила 4452 человек

Всего были проверены 4452 человека, у 3851 из которых были заполнены подтверждения. Полицейские сделали 556 профилактических указаний. Еще в 46 случаях было принято решение о начале административного процесса.

Галерея: Комендантский час в Риге

Напомним, начальник Госполиции Арманд Рукс в передаче Rīta panorāma заявил, что нарушений во время установленного несколько дней назад локдауна меньше, чем наблюдалось за тот же период времени в прошлом году.

Он признал, что это хорошая новость, но за ней следует плохая, так как по-прежнему есть люди, которые не принимают или не хотят принимать принятые в Латвии ограничения, так как, по их мнению, они к ним не относятся.