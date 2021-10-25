Пн, 25.10.2021
Вообразить себе, что Латвия будет на первом месте в мире, что у нас будет волна заболеваемости, превосходящая ту, что была прошлой зимой, было сложно Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Комендантский час: полиция за ночь проверила 4452 человек

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Прошедшей ночью во время комендантского часа было заведено 217 административных протоколов в связи с несоблюдением ограничений из-за Covid-19, сообщает агентство LETA.

Всего были проверены 4452 человека, у 3851 из которых были заполнены подтверждения. Полицейские сделали 556 профилактических указаний. Еще в 46 случаях было принято решение о начале административного процесса.

Галерея: Комендантский час в Риге

Напомним, начальник Госполиции Арманд Рукс в передаче Rīta panorāma заявил, что нарушений во время установленного несколько дней назад локдауна меньше, чем наблюдалось за тот же период времени в прошлом году.

Он признал, что это хорошая новость, но за ней следует плохая, так как по-прежнему есть люди, которые не принимают или не хотят принимать принятые в Латвии ограничения, так как, по их мнению, они к ним не относятся.

"Чаще всего эти нарушения связаны с пребыванием на улице в период времени с 20:00 до 5 часов утра, когда установлен комендантский час, нередко ловят людей и в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал Рукс, добавив, что серьезных нарушений запретов на собрания констатировано не было.


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