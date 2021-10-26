Мерч сына Трампа "Болдуин убивает людей" и новые подробности о смерти украинки Хатчинс

СМИ стало известно, что Болдуин стрелял в камеру. Режиссер Джоэл Соуз, которому пуля попала в плечо, заявил, что в момент трагедии Алек сидел на скамейке у декораций и репетировал сцену вытаскивания револьвера техникой cross draw.

Болдуина Соуза видел только из-за спины Хатчинс. После раздался громкий хлопок. Хатчинс была ранена. Она пожаловалась на боли в животе и держалась за него. После оператор стала пятиться назад, ей помогли лечь. Оператор Рассел Рид в своих показаниях отметил, что Хатчинс говорила, что не чувствует ног.

Голливуд прощается с Галиной Хатчинс ФОТО: REUTERS/Mario Anzuoni/Scanpix

Ранее, в этот день шесть рабочих покинули площадку. Указывается, что они якобы это сделали в знак протеста. Ряд СМИ пишет, что они требовали другую зарплаты, а часть указала, что сотрудники были возмущены тем, что на съемочной площадке не соблюдалась техника безопасности.

Главный электрик картины Серж Светной, заявил, что Хатчинс умирала у него на руках, и считает причиной ее смерти "халатность и непрофессионализм".

Голливуд прощается с Галиной Хатчинс ФОТО: REUTERS/Mario Anzuoni/Scanpix

До момента , когда револьвер был передан Болдуину из него якобы стреляли по мишеням настоящими пулями. Об это пишет TNT со ссылкой на собственные источники. Револьвер актеру передал помощник режиссера фильма Дэйв Холлс. Он заменил протестующего сотрудника. В материалах дела фигурирует имя главного оружейника-реквизитора фильма Ханны Гутьеррес-Рид. СМИ отмечают, что пока сними переговорить не удалось.

"В центре расследования обстоятельств рокового инцидента во время съемок фильма с участием актера Алека Болдуина в американском штате Нью-Мексико оказались два человека. Ими являются оружейный эксперт Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке, а также ассистент режиссера Дэйв Голлс", - цитирует сообщение полиции Korrespondent.net.

В отчете полиции указано, что оружие подготовила именно Ханна Гутьеррес-Рид, но Болдуину его передал Дэйв Голлс. Он заверил Актера, что оно не заряжено боевыми патронами. О том, что его ранее зарядили боевыми патронами Холл не знал.

На фоне произошедшего сын экс-президента США Дональд Трамп-младший выпустил мерч - футболки, лонгсливы и худи с надписью: Guns don't kill people, Alec Baldwin kills people ("Оружие не убивает людей. Алек Болдуин убивает людей"), передает Insider.

Ее можно приобрести на сайте Трампа в четырех цветах (синий, черный, серый и хаки). Стоимость - 27,99 доллара за штуку.

ФОТО: скриншот с сайта Трампа-младшего

Напомним, в Голливуде вот уже несколько дней обсуждают трагедию на съемках вестерна Rust. В одной из сцен звезда картины Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, но это оказалось не так. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуза. Сейчас актер сотрудничает со следствием.