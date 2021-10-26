Что связывает Эда Ширана с Латвией?

Эд Ширан и его брат Метью провели ранее детство в небольшом городке Хебден Бридж (Hebden Bridge). Его родители Джон и Имоджен Ширан были связаны с искусством. Отец работал в Картрайт Холле (Cartwright Hall), а мать в Манчестерской художественной галерее (Manchester Art Gallery).

Недалеко от них, в городке Шипли жил художник латвийского происхождения Лаймонис Миериньш, который в свое время в получил образование в Лондонском университете Голдсмита и работал учителем рисования в Лидсе. Миериньше был известен своими революционными взглядами.

Когда Лаймонис вышел на пенсию, то придумал свои накопления использовать, чтобы популяризировать свои работы. Он обратился к Джону Ширану, который согласился стать его агентом. Они придумали сделать выставки в Риге и Брадфорде (Bradford).

В Риге планировалась выставка в Латвийском национальном художественном музее. Тогда Астрида Рога и была присоединена к этому проекту. Она отправилась Хебден Бридж к Джону Ширану, где целую неделю жила в их домике вместе с малышами Эдом и Метью, которые хорошо знали Лаймониса Миериньша. Его небольшой акцент их веселил.

Искусствовед вспоминает, что ее акцент малышей тогда удивлял. Когда детей укладывали и читали сказки на английском, Эд спросил : "Тетя, а ты вообще по-английски читаешь?".

Именно благодаря Джону Ширану Миериньш сделал выставку в Риге. Ширан-старший после часто бывал в Риге, принимал участие в организации. После выставка была проведена и в Брадфорде - все это благодаря давней дружбе.

Финансировало этот проект тогда Видземское предместье в партнерстве с Брадфордом. Рога не знает, помнит ли, что раньше у Риги с Брадфордом был договор.

Астрида Рога подчеркивает, что в Латвии точно будут помнить Лаймониса Миериньша как великолепного художника, а весь мир теперь знает Эда Ширана, которому она когда-то пела на латышском языке: "Он, конечно, тогда не уснул, но точно это помнит!".