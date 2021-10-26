Отмена льгот в общественном транспорте Риги: как это работает и вернут ли все обратно

На время локдауна в общественном транспорте Риги отменены все льготы, которые устанавливает самоуправление города. Что это значит?
Скидки на проезд в городском транспорте обеспечивает как сам город, так и государство. Государственные льготы касаются инвалидов I и II группы, несовершеннолетних лиц с инвалидностью, а также их сопровождающих* — действие этих проездных остается без изменений.
Все остальные льготы — школьникам, студентам, пенсионерам, билет выходного дня и часовой билет — отменены.
*Льготы касаются тех, кто сопровождает несовершеннолетнего инвалида или инвалида I группы.
А что с вакцинированными?
На время локдауна задача — сократить количество контактов, а не поощрить вакцинированных, поэтому "городские" льготы отменены для всех. Вакцинированные школьники, студенты, пенсионеры покупают билет по полной стоимости.
Как вернуть деньги за студенческий?
Если человек уже купил проездной по студенческому тарифу и начал им пользоваться, он может эти деньги вернуть. Для этого надо обратиться в Rigas satiksme:
- написав письмо на электронную почту info@rigassatiksme.lv, указав имя, фамилию, персональный код, номер э-талона и номер банковского счета;
- записавшись на прием и приехав лично (напоминаем, что во время локдауна лучше воздержаться от поездок и личных контактов).
Деньги за неизрасходованные поездки будут возвращены.
А если у меня были куплены билеты выходного дня?
Срок действия этих билетов — 12 месяцев. Как только закончится локдаун, они будут "разблокированы", и вы сможете ими воспользоваться. Если этот вариант не устраивает, можно потребовать вернуть деньги, написав на электронную почту info@rigassatiksme.lv.
А что с "картой рижанина"?
Несмотря на то, что льготы для рижан также временно отменены, самой картой можно пользоваться, пополняя ее поездками по полной стоимости. Это касается также и "карты школьника".
Часовые билеты точно отменены?
Да. Один билет — одна поездка. Если необходимо ехать с пересадкой, нужен будет еще один билет.
Что важно: это не навсегда!
Как только изменится эпидемиологическая ситуация, все льготы будут возвращены! В Rīgas satiksme подчеркнули: компания всего лишь выполняет установленные требования.
Если вы не помните, какие тарифы действуют на данный момент, то вот они:
- 1 поездка — 1,15 евро
- 2 поездки — 2,30 евро
- 4 поездки — 4,60 евро
- 5 поездок — 5,75 евро
- 10 поездок — 10,90 евро
- 20 поездок — 20,70 евро
- 50 поездок — 50,60 евро
Один маршрут трамвая, троллейбуса, автобуса
- на все дни месяца — 35 евро
- только на рабочие дни — 30 евро
Все маршруты одного вида транспорта
- на все дни месяца — 50 евро
- только на рабочие дни — 40 евро