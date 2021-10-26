Отмена льгот в общественном транспорте Риги: как это работает и вернут ли все обратно

На время локдауна в общественном транспорте Риги отменены все льготы, которые устанавливает самоуправление города. Что это значит?

Скидки на проезд в городском транспорте обеспечивает как сам город, так и государство. Государственные льготы касаются инвалидов I и II группы, несовершеннолетних лиц с инвалидностью, а также их сопровождающих* — действие этих проездных остается без изменений.

Все остальные льготы — школьникам, студентам, пенсионерам, билет выходного дня и часовой билет — отменены.



*Льготы касаются тех, кто сопровождает несовершеннолетнего инвалида или инвалида I группы.

А что с вакцинированными?

На время локдауна задача — сократить количество контактов, а не поощрить вакцинированных, поэтому "городские" льготы отменены для всех. Вакцинированные школьники, студенты, пенсионеры покупают билет по полной стоимости.

Как вернуть деньги за студенческий?

Если человек уже купил проездной по студенческому тарифу и начал им пользоваться, он может эти деньги вернуть. Для этого надо обратиться в Rigas satiksme:

написав письмо на электронную почту info@rigassatiksme.lv, указав имя, фамилию, персональный код, номер э-талона и номер банковского счета;

записавшись на прием и приехав лично (напоминаем, что во время локдауна лучше воздержаться от поездок и личных контактов).

Деньги за неизрасходованные поездки будут возвращены.

А если у меня были куплены билеты выходного дня?

Срок действия этих билетов — 12 месяцев. Как только закончится локдаун, они будут "разблокированы", и вы сможете ими воспользоваться. Если этот вариант не устраивает, можно потребовать вернуть деньги, написав на электронную почту info@rigassatiksme.lv.

А что с "картой рижанина"?

Несмотря на то, что льготы для рижан также временно отменены, самой картой можно пользоваться, пополняя ее поездками по полной стоимости. Это касается также и "карты школьника".

Часовые билеты точно отменены?

Да. Один билет — одна поездка. Если необходимо ехать с пересадкой, нужен будет еще один билет.

Что важно: это не навсегда!

Как только изменится эпидемиологическая ситуация, все льготы будут возвращены! В Rīgas satiksme подчеркнули: компания всего лишь выполняет установленные требования.

Что почем?

Если вы не помните, какие тарифы действуют на данный момент, то вот они:

1 поездка — 1,15 евро

2 поездки — 2,30 евро

4 поездки — 4,60 евро

5 поездок — 5,75 евро

10 поездок — 10,90 евро

20 поездок — 20,70 евро

50 поездок — 50,60 евро

Проездной на месяц

Один маршрут трамвая, троллейбуса, автобуса

на все дни месяца — 35 евро

только на рабочие дни — 30 евро

Все маршруты одного вида транспорта