Чтобы попасть в медучреждения, посетителям нужно будет делать экспресс-тест на Covid-19

Систему планируется ввести с 1 ноября и реализовывать все время режима чрезвычайной ситуации - до 11 января 2022 года.
Как указывает Минздрав, высокая заболеваемость Covid-19 в ближайшее время затронет и лечебные учреждения, что может еще больше ограничить получение медицинских услуг. Министерство считает, что нужно как можно быстрее ввести дополнительные эпидемиологические меры безопасности в лечебных учреждениях и проверять всех посетителей на Covid-19.
Также планируется, что тест на Covid-19 будет выполняться во время вызовов бригадами Службы неотложной медицинской помощи, чтобы немедленно обеспечить необходимые меры безопасности в случае госпитализации.
На тестирование посетителей амбулаторных учреждений в ноябре необходимо дополнительно направить 5 264 338 евро, а с 1 по 11 января - 1 867 998 евро.