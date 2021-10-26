Вт, 26.10.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Чтобы попасть в медучреждения, посетителям нужно будет делать экспресс-тест на Covid-19

Тестирование на Covid-19 ФОТО: Mufid Majnun/Unsplash.com

С учетом эпидемиологической ситуации перед посещением медицинских учреждений все посетители в дальнейшем должны будут сдать экспресс-тест на Covid-19. Соответствующее предложение Минздрава сегодня одобрило правительство, сообщает агентство LETA.

Систему планируется ввести с 1 ноября и реализовывать все время режима чрезвычайной ситуации - до 11 января 2022 года.

Как указывает Минздрав, высокая заболеваемость Covid-19 в ближайшее время затронет и лечебные учреждения, что может еще больше ограничить получение медицинских услуг. Министерство считает, что нужно как можно быстрее ввести дополнительные эпидемиологические меры безопасности в лечебных учреждениях и проверять всех посетителей на Covid-19.

Также планируется, что тест на Covid-19 будет выполняться во время вызовов бригадами Службы неотложной медицинской помощи, чтобы немедленно обеспечить необходимые меры безопасности в случае госпитализации.

На тестирование посетителей амбулаторных учреждений в ноябре необходимо дополнительно направить 5 264 338 евро, а с 1 по 11 января - 1 867 998 евро.


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