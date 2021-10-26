Чтобы попасть в медучреждения, посетителям нужно будет делать экспресс-тест на Covid-19

Систему планируется ввести с 1 ноября и реализовывать все время режима чрезвычайной ситуации - до 11 января 2022 года.

Как указывает Минздрав, высокая заболеваемость Covid-19 в ближайшее время затронет и лечебные учреждения, что может еще больше ограничить получение медицинских услуг. Министерство считает, что нужно как можно быстрее ввести дополнительные эпидемиологические меры безопасности в лечебных учреждениях и проверять всех посетителей на Covid-19.