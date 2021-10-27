Рэпер Моргенштерн раскритиковал миллионные траты на День Победы. Теперь его проверяет СКР

Ксения Собчак, в свою очередь, назвала показной патриотизм "пошлятиной", оговорившись, что себя считает большой патриоткой.

Рэпер же развил свою мысль: "Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются [доказать] - не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили - не знаю".

Собчак спросила, как он сам относится к победе в ВОВ.

"Круто, молодцы. Но двигайтесь дальше, делайте еще побед. Побед в информационных технологиях, побед в космических технологиях, празднуйте их. Но что-то пока празднуем то, что прошло 70 с лишним лет назад", - ответил Моргенштерн.

В тот же день стало известно, что организация "Ветераны России" пожаловалась на рэпера в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Реакция Кремля и извинения Моргенштерна

На следующий день во время ежедневного брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова журналисты спросили его о том, как Кремль оценивает высказывания Моргенштерна.

В Кремле считают, что известные люди должны нести за свои заявления моральную ответственность, следовало из ответа Пескова.

"Да вы знаете, что хочется таким молодым людям просто порекомендовать, чисто по-человечески, наверняка у них есть дедушки, бабушки - поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается все меньше и меньше, но которые все равно живут рядом с нами, и поговорите с ними - и спросите, почему так важен День Победы и почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны", - сказал Песков.

"Безусловно, те молодые люди, которые знамениты, которые пользуются популярностью у своих сверстников, они должны понимать, что они так или иначе несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для всей нашей страны понятия, как День Победы. Они должны нести за это моральную ответственность. Именно моральную", - добавил представитель Кремля.

Сам Моргенштерн вскоре после этого опубликовал извинения.