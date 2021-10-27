Ср, 27.10.2021
Ни один из детей, госпитализированных в BKUS с инфекцией SARS CoV-2, не был вакцинирован Лиене Чупане, детский инфектолог BKUS
Лиене Чупане, детский инфектолог BKUS
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Премьер-министр: после локдауна ограничения для невакцинированных могут остаться в силе

Premjers Krišjānis Kariņš ФОТО: Valsts kanceleja

После локдауна ограничения в той или иной форме могут быть сохранены для не привитых от Covid-19, сказал в передаче Rīta panorāma на LTV премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что пока рано говорить, можно ли будет с середины ноября отказаться от строгих ограничений.

По словам Кариньша, сейчас актуален вопрос о том, в каком виде после локдауна будет восстановлен так называемый зеленый режим - полностью, как до локдауна, или будут изменения.

Премьер подчеркнул, что нельзя "вечно сидеть в ограничениях", так как это препятствует развитию экономики и вынуждает брать в долг финансовые средства, которые позже придется отдавать, поэтому он вновь призвал всех прививаться от Covid-19.

Напомним, 21 октября вступили в силу особо строгие ограничения для сдерживания роста заболеваемости Covid-19, которые будут действовать до 15 ноября.


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