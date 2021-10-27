Ср, 27.10.2021
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Оксана, работница DEPO

Бригис: чуда после конца локдауна не будет

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Делать заключения о влиянии объявленного правительством локдауна на ограничение распространения Covid-19 в Латвии рано. Ждать чудес после окончания локдауна 15 ноября тоже не стоит. Так сегодня в передаче 900 sekundes сказал глава кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня (RSU) Гиртс Бригис. 

Он не отрицает, что последние показатели демонстрируют улучшение, но полагает, что делать выводы слишком рано. "Тщательно проанализировав влияние локдауна на сдерживание Covid-19, я бы использовал слово "надежда", поэтому не стоит спешить с поспешными выводами, так как полноценную картину мы сможем увидеть только через пару недель", - сказал Бригис.

Он также подчеркнул, что у настолько строгих ограничений есть смысл, однако краеугольным камнем остается вакцинация против вируса. 

В свою очередь, на просьбу спрогнозировать, не будет ли необходимо продлить срок локдауна, Бригис ответил, что это - скорее политическое решение. "Это точно будет решением, основанным не на эпидемиологической ситуации, а по другим мотивам. Если оценивать это с эпидемиологической точки зрения, то большого чуда ожидать не стоит", - сказал Бригис и добавил, что, если кривая заболеваемости будет расти, необходимо будет совершать еще более радикальные шаги.


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