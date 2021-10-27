Женщина рассказала трогательную историю о помощи Госполиции во время комендантского часа
Пользователь Facebook поделилась трогательной историей о том, как сотрудники Государственной полиции оказали помощь в важный для ее семьи момент.
Пользователь Facebook поделилась трогательной историей о том, как сотрудники Государственной полиции оказали помощь в важный для ее семьи момент.
Пользователь Facebook Юлия опубликовала сообщение с благодарностью сотрудникам Госполиции.
В прошлое воскресенье вечером, 24 октября, когда в Латвии уже начался комендантский час, Юлии позвонила дочь и сообщила, что в ближайшее время у нее начнутся роды и что у нее сильно болит живот.
Сотрудники полиции сопроводили Юлию к дому дочери, затем позвонили в больницу, а когда дочь вышла из дома, ее отвезли на полицейской машине в родильное отделение больницы.
"Все было сделано быстро и доброжелательно. Спасибо большое! К сожалению, номер экипажа не запомнила, но спасибо вам всем за работу в это трудное время! Будьте здоровы!", - заключила Юлия.
Госполиция также опубликовала благодарность жительницы в своем профиле на Facebook, и запись получила широкий отклик среди пользователей.