Женщина рассказала трогательную историю о помощи Госполиции во время комендантского часа

Пользователь Facebook Юлия опубликовала сообщение с благодарностью сотрудникам Госполиции.

В прошлое воскресенье вечером, 24 октября, когда в Латвии уже начался комендантский час, Юлии позвонила дочь и сообщила, что в ближайшее время у нее начнутся роды и что у нее сильно болит живот.

"Документы на выход из дома были подготовлены заранее. Около моего дома стоял экипаж Госполиции, я остановилась у машины, спросила и объяснила причину", - пишет Юлия.

Сотрудники полиции сопроводили Юлию к дому дочери, затем позвонили в больницу, а когда дочь вышла из дома, ее отвезли на полицейской машине в родильное отделение больницы.

"Все было сделано быстро и доброжелательно. Спасибо большое! К сожалению, номер экипажа не запомнила, но спасибо вам всем за работу в это трудное время! Будьте здоровы!", - заключила Юлия.